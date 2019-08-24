Kırıkkale'de, Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı
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