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Son dakika haberleri! Emine Bulut cinayetinin görüntülerini çeken kişi hakkında karar verildi

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Son dakika haberleri! Emine Bulut cinayetinin görüntülerini çeken kişi hakkında karar verildi

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında öldürülmesi olayına ilişkin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Etiketler; #emine bulut #cinayet
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