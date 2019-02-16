Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şahısların KKTC Ercan Havalimanından alınarak ilgili birimlere teslim edildiğini açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), FETÖ'cülerin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin açıklama yapıldı.



EGM'nin açıklaması şöyle:



"'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan haklarında çıkan yakalama emirlerine istinaden adli makamlarımız tarafından aranmakta olan Y.Ç ve A.A isimli şahısların KKTC’de oldukları tespit edildi.



Bu kapsamda, ilgili birimler nezdinde adı geçen şahısların Ülkemize sınır dışı edilmeleri hususunda gerekli çalışmalar tamamlanmış olup, mezkûr şahıslar 16.02.2019 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığı personeli refakatinde KKTC-Ercan Havaalanından alınarak ülkemize getirildi ve ilgili birimlere teslim edildi.



Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke genelindeki terörle mücadele faaliyetlerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası polis işbirliği faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."



ulusal.com.tr