Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 'Yasa Dışı Online Kumar ve Bahis Amaçlı Web Sitesi Kurmak ve Yönetmek' suçundan aranan Yaşam Ayavefe isimli şahıs Interpol tarafından yakalandığını duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Son günlerde ülkemizde gerçekleştirilen Yasa Dışı Bahis Operasyonları kapsamında İstanbul Ağır Ceza Masası’nın talebiyle “Yasa Dışı Online Kumar ve Bahis Amaçlı Web Sitesi Kurmak ve Yönetmek” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede Türk



Şahsın, para karşılığı kredi kullanarak canlı ve karşılıklı kumar oynatılan Hodemturk, Adapoker, Applecom, Apllege isimli siteleri kurup, bu sitelere üyelik yapılması koşuluyla oyunda kullandırılan kredi yerine geçen bonus hediyeler vererek oyunu cazip gösterdiği, belirli bir süre oynayıp para ile kredi yüklemeleri sağlanan site kullanıcılarının “El Gösterme” adlı bir programla oyuncuların elindeki kâğıtları ve oyuna dair verilerini görerek yenilmelerini sağladığı tespit edildi.



Adı geçen şahsın ülkemize iadesi için gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığına talepte bulunuldu.



Türk Polis Teşkilatı olarak suç işlemek amacıyla örgüt kuran şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi ulusal ve uluslararası alanda yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."



ulusal.com.tr "Son günlerde ülkemizde gerçekleştirilen Yasa Dışı Bahis Operasyonları kapsamında İstanbul Ağır Ceza Masası’nın talebiyle “Yasa Dışı Online Kumar ve Bahis Amaçlı Web Sitesi Kurmak ve Yönetmek” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede Türk İnterpol Birimi tarafından aranan Yaşam Ayavefe isimli şahıs 28 Şubat 2019 tarihinde ülkemize iadesi amacıyla Yunanistan İnterpol Birimi tarafından tutuklandı.Şahsın, para karşılığı kredi kullanarak canlı ve karşılıklı kumar oynatılan Hodemturk, Adapoker, Applecom, Apllege isimli siteleri kurup, bu sitelere üyelik yapılması koşuluyla oyunda kullandırılan kredi yerine geçen bonus hediyeler vererek oyunu cazip gösterdiği, belirli bir süre oynayıp para ile kredi yüklemeleri sağlanan site kullanıcılarının “El Gösterme” adlı bir programla oyuncuların elindeki kâğıtları ve oyuna dair verilerini görerek yenilmelerini sağladığı tespit edildi.Adı geçen şahsın ülkemize iadesi için gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığına talepte bulunuldu.Türk Polis Teşkilatı olarak suç işlemek amacıyla örgüt kuran şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi ulusal ve uluslararası alanda yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."