Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevden alındı! Celal Uzunkaya kimdir?

Resmi gazetede yayınlanan kararnameyle Emniyet Genel Müdürü sürpriz bir şekilde değiştirildi. Mevcut müdür Celal Uzunkaya yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Celal Uzunkaya ise İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğinde görevlendirildi. Mehmet Aktaş’tan boşalan Şırnak Valiliği’ne ise Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan getirildi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.Yaklaşık bir yıl Emniyet Genel Müdürlüğü yapan Celal Uzunkaya ise İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğine görevlendirildi.Değişikliğe ilişkin sürpriz karar Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamuoyuna duyuruldu.Karara göre, Mehmet Aktaş’tan boşalan Şırnak Valiliği’ne Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim getirildi. Epcim bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüttü.Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aktaş, 2016 yılında Karabük, 2017 yılında ise Şırnak Valisi olarak görev yaptı.Bir dönem isimsiz ihbar mektuplarıyla FETÖ kumpasına hedef olan Celal Uzunkaya, 4 yıl meslekten uzaklaştırıldı. Yeniden yargılamayla görevine dönen Uzunkaya, 15 Temmuz öncesi TSK içindeki FETÖ'cülere ağır darbe indirmek için hazırlık yapmıştı. Bu hazırlık FETÖ'cülerin paniklemesine yol açmış, darbenin erkene çekilmesinde rol oynamıştı.Uzunkaya 15 Temmuz'da da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast için giden darbeci time emrindeki polislerle karşı koyan isim olmuştu.Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Aktaş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.Aksaray'ın Gülağaç, Malatya'nın Kuluncak, Muş'un Hasköy, Düzce'nin Cumayeri ve Rize'nin Çayeli ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Aktaş, 2010-2014 yıllarında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev aldı.Daha sonra İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Aktaş, 2016'da Karabük Valiliği ardından da 2017'de Şırnak Valiliği yaptı.Mehmet Aktaş, evli ve 3 çocuk babası.Şırnak Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.Giresun'un Doğankent, Erzincan'ın Kemah, Giresun'un Piraziz, Kahramanmaraş'ın Göksun, Bursa'nın İznik ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Pehlivan, 2017 yılında Bayburt Valisi olarak atanmıştı.- Cüneyt Epcim'in öz geçmişiBayburt Valiliğine atanan Cüneyt Epcim, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Artvin'in Ardanuç, Çorum'un Mecitözü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Epcim, 2014 yılında Hakkari Valiliğine Vali Yardımcısı olarak atanmıştı.