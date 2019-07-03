Son dakika haberleri... Emre Aşık'tan o görüntüler ve Yağmur Sarnıç hakkında açıklama geldi! "Herkesten özür dilerim"

Eski futbolcu Emre Aşık, "Aynı sükunet, sabır ve elimdeki mahkeme kararı ile usulüne uygun olarak ctesi günü çocuklarımı almak için gittim. Aynı çirkin muamele ile karşılaştım. Çaresiz kaldığım bu durumda; polis, icra memuru ve pedagog eşliğinde çocuklarımı almak zorunda bırakıldım. Anneleri tarafından kasten bir showa dönüştürülmüş bu çirkinliğin çocuklarımın önünde yaşanması beni kahretti" açıklaması yaptı

"Haftalardır yaşanan ve kamuoyunu meşgul eden, üzücü olaylara konu olduğum için herkesten özür dilerim.Ancak, hukui yöntemlerle hareket etmeme rağmen en küçük kızım Eslem'i aylardır göremiyorum. Oğlum Erol'u ancak annesi evde olmadığı zamanlarda görebildim.Ortanca kızım Elvin, her defasında cesaretle benimle buluşmayı başardı.Yasal hakkım olan her görüş gününde, (ayda 2 gün) sizlerin de tanık olduğu bu üzücü durumu defalarca yaşadım.Kızım Elvin'in yaşadığı darp olayı sonrasında, mahkemece verilen ara kararla geçici velayeti aldım.Aynı sükunet, sabır ve elimdeki mahkeme kararı ile usulüne uygun olarak ctesi günü çocuklarımı almak için gittim. Aynı çirkin muamele ile karşılaştım.Çaresiz kaldığım bu durumda; polis, icra memuru ve pedagog eşliğinde çocuklarımı almak zorunda bırakıldım!Anneleri tarafından kasten bir showa dönüştürülmüş bu çirkinliğin çocuklarımın önünde yaşanması beni kahretti.Tüm yaşantıma malolan bu yanlış seçimin bedelini, çocuklarımın ödememesi tek dileğim.Bir baba olarak bunun için tüm gayretimi sonuna kadar göstereceğim."