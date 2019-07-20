Son dakika haberleri... Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ yakalandı! Terörist kendisini nasıl gizledi?

Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ ve beraberindeki 3 terörist, Irak'ın kuzeyinde yakalandı. Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse, şehit olmuştu. Habertürk'ün haberinde "2014’te Diyarbakır’dan Erbil’e giden terörist Dağ’ın o tarihlerden itibaren sırası ile Erbil’in üç popüler Türk markalı restoran-kafe işletmelerinde çalıştığı belirlendi. En son çalıştığı Türk işletmesinde ise son iki yıldan buyana çalıştığı belirtiliyor. Dağ’ın ayda 700 bin dinar (yaklaşık 600 dolar) maaş aldığı, şirketin personeli için tahsis edilen konutta kaldığı öğrenildi. 2014 yılında Erbil’de oturum izni alan Dağ’ın ikamet izni alırken kendisine kefalet veren şahsın da soruşturma kapsamında sorgulandığı öğrenildi." ifadeleri yer aldı

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse, şehit olmuştu.



Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı düzenleyenlerden biri olarak açıklanan terörist Mazlum Dağ'ın 13 kardeşinden birinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ olduğu öğrenilmişti.



Erbil'deki saldırının faili terörist Mazlum Dağ'ın Şubat 2015'te Habur Sınır Kapısı'ndan çıkarak terör örgütüne katıldığı belirlenmişti.



YAKALANDI



Habertürk'te yer alan habere göre, Türk diplomat Osman Köse'yi şehit eden terörist Mazlum Dağ ve beraberindeki 3 terörist, Irak'ın kuzeyinde yakalandı.



HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olan Mazlum Dağ, saldırı sonrası yanındakilerle birlikte bir araca atlayarak olay yerinden kaçmıştı.



HDP'li vekil Dersim Dağ'ın, Mazlum Dağ dışında iki ağabeyinin daha terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı.



TERÖRİST DAĞ KENDİSİNİ NASIL GİZLEDİ?



Habertürk'ün haberinde "2014’te Diyarbakır’dan Erbil’e giden terörist Dağ’ın o tarihlerden itibaren sırası ile Erbil’in üç popüler Türk markalı restoran-kafe işletmelerinde çalıştığı belirlendi. En son çalıştığı Türk işletmesinde ise son iki yıldan buyana çalıştığı belirtiliyor. Dağ’ın ayda 700 bin dinar (yaklaşık 600 dolar) maaş aldığı, şirketin personeli için tahsis edilen konutta kaldığı öğrenildi. 2014 yılında Erbil’de oturum izni alan Dağ’ın ikamet izni alırken kendisine kefalet veren şahsın da soruşturma kapsamında sorgulandığı öğrenildi." ifadeleri yer aldı.



ulusal.com.tr



