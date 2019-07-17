Son dakika haberleri... Erbil'de Türk diplomata silahlı saldırı

Erbil'de Türk konsolosluk görevlilerine silahlı saldırı düzenlendi. 1 diplomatımız şehit oldu. Saldırganın yakalanması için Erbil'de güvenlik alarmı verildi. Son olarak 25 yıl önce Yunanistan'da bir Türk diplomat saldırıda şehit olmuştu.

Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.



Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.



Kalın, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.



Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerin sürdüğü belirtildi.



Erbil Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada silahlı saldırıda bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaş hayatını kaybettiği, bir vatandaşın yaralandığı kaydedildi.



Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.



Erbile giden yollar ile Erbil'den tüm çıkış yollarında güvenlik alarmına geçildi. Teröristlerin kaçışını önlemek için yollarda kontrolün artması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.



Hain saldırı, 25 yıl aradan sonra ilk kez bir Türk diplomatın Türkiye'nin dışında şehit edildiği olay olarak kayıtlara geçti.



1994'te Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu bir Yunan tarafından şehit edilmişti.





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