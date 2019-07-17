Son dakika haberleri... Erbil'deki restoran saldırısı sonrası ABD'nin yeni büyükelçisinin o fotoğrafına ve büyükelçiliğin paylaştığı mesaja tepki yağdı

Bugün, Irak Erbil'de bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir Türk diplomat şehit oldu.
SALDIRI SONRASI TEPKİLER
Erbil saldırısı sonrası ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin 11 Temmuz 2019 tarihinde paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı.
Fotoğraf paylaşımında "ABD Büyükelçisi olarak atanan Satterfield, bugün @TC_Disisleri ‘ndeki muhataplarına ilk nezaket ziyaretini gerçekleştirdi. Görüşmelerinden sonra Satterfield, şehit Türk diplomatları anmak için oluşturulan duvarı inceledi." ifadeleri kullanılmıştı.
O FOTOĞRAFA TEPKİ
Ekonomist Şevket Apuhan, o fotoğrafa "Tetiği çeken de çektiren de belli. Bu alçak saldırının, sebebi de belli. ABD’nin yeni Büyükelçisi’nin geçen hafta paylaştığı fotoğrafa bakın." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç da "Satterfield, şehit Türk diplomatları anmak için oluşturulan duvarı inceledi." İNCELEMİŞ ! Biz de bu fotoğrafı inceliyoruz." paylaşımı yaptı.
Fotoğrafta çok sayıda vatandaş da tepki gösterdi.
ABD'NİN 'BAŞSAĞLIĞI' MESAJINA TEPKİ YAĞDI
Büyükelçinin fotoğrafına tepki gösterildiği sıralarda ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. @TC_Disisleri" mesajı paylaşıldı.
Büyükelçiliğin paylaştığı bu mesaja da tepki yağdı.
ulusal.com.tr
Ekonomist Şevket Apuhan ile Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç ve çok sayıda yurttaş, ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi'nin o fotoğrafına tepki gösterdi. Ekonomist Şevket Apuhan, o fotoğraf için "Tetiği çeken de çektiren de belli. Bu alçak saldırının, sebebi de belli. ABD’nin yeni Büyükelçisi’nin geçen hafta paylaştığı fotoğrafa bakın." ifadelerini kullandı. Büyükelçinin fotoğrafına tepki gösterildiği sıralarda büyükelçilik sosyal medya hesabından "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. @TC_Disisleri" mesajı paylaşıldı. Büyükelçiliğin bu mesajına da tepki yağdı
Bugün, Irak Erbil'de bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir Türk diplomat şehit oldu.