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Son dakika haberleri... Erbil'deki restoran saldırısı sonrası ABD'nin yeni büyükelçisinin o fotoğrafına ve büyükelçiliğin paylaştığı mesaja tepki yağdı

Ekonomist Şevket Apuhan ile Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç ve çok sayıda yurttaş, ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi'nin o fotoğrafına tepki gösterdi. Ekonomist Şevket Apuhan, o fotoğraf için "Tetiği çeken de çektiren de belli. Bu alçak saldırının, sebebi de belli. ABD’nin yeni Büyükelçisi’nin geçen hafta paylaştığı fotoğrafa bakın." ifadelerini kullandı. Büyükelçinin fotoğrafına tepki gösterildiği sıralarda büyükelçilik sosyal medya hesabından "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. @TC_Disisleri" mesajı paylaşıldı. Büyükelçiliğin bu mesajına da tepki yağdı

Son dakika haberleri... Erbil'deki restoran saldırısı sonrası ABD'nin yeni büyükelçisinin o fotoğrafına ve büyükelçiliğin paylaştığı mesaja tepki yağdı

Bugün, Irak Erbil'de bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir Türk diplomat şehit oldu.

SALDIRI SONRASI TEPKİLER

Erbil saldırısı sonrası ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin 11 Temmuz 2019 tarihinde paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı.

Fotoğraf paylaşımında "ABD Büyükelçisi olarak atanan Satterfield, bugün @TC_Disisleri ‘ndeki  muhataplarına ilk nezaket ziyaretini gerçekleştirdi. Görüşmelerinden sonra Satterfield, şehit Türk diplomatları anmak için oluşturulan duvarı inceledi." ifadeleri kullanılmıştı.

O FOTOĞRAFA TEPKİ

Ekonomist Şevket Apuhan, o fotoğrafa "Tetiği çeken de çektiren de belli. Bu alçak saldırının, sebebi de belli. ABD’nin yeni Büyükelçisi’nin geçen hafta paylaştığı fotoğrafa bakın." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç da "Satterfield, şehit Türk diplomatları anmak için oluşturulan duvarı inceledi." İNCELEMİŞ ! Biz de bu fotoğrafı inceliyoruz." paylaşımı yaptı.

Fotoğrafta çok sayıda vatandaş da tepki gösterdi.

ABD'NİN 'BAŞSAĞLIĞI' MESAJINA TEPKİ YAĞDI

Büyükelçinin fotoğrafına tepki gösterildiği sıralarda ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği tarafından "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. @TC_Disisleri" mesajı paylaşıldı.

Büyükelçiliğin paylaştığı bu mesaja da tepki yağdı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #abd #büyükelçi
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Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı. Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur." denildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıyla ilgili "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." dedi. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz" denildi. Erbil Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Erbil'deki bir restoranda bugün gerçekleşen silahlı saldırıda bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaşı hayatını kaybetti, bir vatandaş yaralandı" denildi. Saldırının gerçekleştiği restoranın sahibi, sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırganın doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." açıklaması yaptı. Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, saldırıyla ilgili "Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve aziz Milletimize sabırlar diliyorum. Menfur saldırının faillerinin bulunmasının takipçisi olacağız." paylaşımı yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi. Çavuşoğlu, saldırının 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
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