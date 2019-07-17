Son dakika haberleri... Erbil'deki restoran saldırısı sonrası ABD'nin yeni büyükelçisinin o fotoğrafına ve büyükelçiliğin paylaştığı mesaja tepki yağdı

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar, yemek yemek için gittikleri restoranda silahlı saldırıya uğradı. Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur." denildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, saldırıyla ilgili "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." dedi. Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Olayın ayrıntılarını takip ediyoruz" denildi. Erbil Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Erbil'deki bir restoranda bugün gerçekleşen silahlı saldırıda bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaşı hayatını kaybetti, bir vatandaş yaralandı" denildi. Saldırının gerçekleştiği restoranın sahibi, sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırganın doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir." açıklaması yaptı. Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, saldırıyla ilgili "Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve aziz Milletimize sabırlar diliyorum. Menfur saldırının faillerinin bulunmasının takipçisi olacağız." paylaşımı yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil'deki saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas halinde olduklarını gerekirse heyet gönderileceğini bildirdi. Çavuşoğlu, saldırının 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.