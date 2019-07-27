Son dakika haberleri... Erbil saldırısı Kandil'de tertiplendi! Terörist Dağ: Kandil'de 26 gün silah eğitimi aldım

Irak Erbil'de Türk diplomatımızı şehit eden terör saldırısı Kandil'den tertiplendi. Saldırının baş faili Mazlum Dağ, saldırı öncesinde Kandil'de 26 gün silah eğitimi aldığını itiraf etti. Barzani yönetiminin yayımladığı görüntülerde Dağ'ın, bölücü terör örgütü PKK ile saldırıyı nasıl planladığını detaylı bir şekilde anlattığı görülüyor

Kandil'de eğitim aldı. Bölücü terör örgütü ile terör saldırısını planladı.



Irak'ın Erbil kentinde Türk Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ saldırıyı nasıl planladığını tek tek anlattı.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan görüntüde, Dağ'ın terör örgütü PKK ile nasıl bağlantıya geçtiğini ve saldırıyı ne şekilde gerçekleştirdiğini detaylı bir şekilde anlattığı görülüyor.



Terörist Dağ, Erbil'e 2015'te geldiğini, bölücü terör örgütü PKK ile ağabeyi İbrahim Dağ üzerinden irtibata geçtiğini belirtti.



"Erbil'de bulunan İbrahim geçen şubat ayında Kandil'e gideceğini söyledi. Ben de katılmak istediğimi ağabeyime ilettim. Örgüt tarafından Nisan ayında bana telefon açıldı. Numaramı ağabeyimden aldıklarını söylediler. Süleymaniye'nin Ranya ilçesi üzerinden Kandil'e gittim. Fatih ve Botan isimlerini kullanan bir kişi tarafından karşılandım. Yaklaşık 26 gün Kandil'de onlarla birlikte kaldım. Silah kullanmayı öğrendim. Bu gelişmeden sonra Erbil'e geri dönüp bir kafede çalışmaya devam ettim"



Dağ, Kandil'den döndükten sonra terör örgütü üzerinden Mehmet ile Dıjvar kod isimlerini kullanan Erbil'deki örgüt üyesi Abdurahman Er ile tanıştığını ifade etti. "Bana Türkiye Başkonsolosluğunda çalışan birinin fotoğrafını gösterdi" diyen Dağ, "Sonradan bu kişinin isminin Osman Köse olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.



Saldırının faillerinden Dıjvar'a bilgi aktardığını, onun da bu bilgileri Kandil'deki Fatih'e gönderdiğini belirten terörist Dağ, "Benden onu öldürmemi istediler" diye konuştu.



Erbil'deki bir mezarlıkta saldırı için kullandıkları araca sahte bir plaka takıp Köse'nin bulunduğu restorana gittiklerini anlattı terörist Dağ. Olaydan bir müddet sonra saldırıyı birlikte düzenledikleri iki tetikçiden ayrıldığını aktardı.



ulusal.com.tr

