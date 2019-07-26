Son dakika haberleri... Erdoğan ABD'ye rest çekti

Amerika'ya rest çekti, terör koridoruna "müsaade etmeyeceğiz" dedi. Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, F-35 ve S-400 konusunda Amerika'ya rest çekti. "Kendi uçağımızı yapacağız" dedi. Erdoğan, operasyon mesajı da verdi.

Hedefinde Amerika ve onun beslediği terör örgütü PKK vardı. Sert konuştu.



Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika'ya tepki gösterdi. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını eleştirdi.

Erdoğan, "F-35 vermiyor musunuz kusura bakmayın biz önlemimiz alıyoruz. Nisan'da S-400'leri kullanacağız." dedi.



Sanayide yerli ve millik vurgusu yapan Erdoğan, milli uçak müjdesini verdi.

Erdoğan, "Milli uçak yapacağız yapıyoruz başka çare yok. Adımlar atıyoruz gerçek dostlar ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.



İl başkanları toplantısında terör mesajları da verildi. Irak'ın kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda PKK kalmayacak.



Türk ordusu uzun süredir sığınak yapıyor. Operasyon eli kulağında.

Erdoğan, "Suriye'nin huzura kavuşması için PKK nın ortadan kalması lazım. PKK'ya silah veriyor. Kim veriyor stratejik ortağımız veriyor" dedi.



Irak'ın kuzeyinden gelen terör tehdidi, Pençe Harekatıyla bertaraf ediliyor. Operasyon Kandil'e doğru genişliyor.

"Pençe devam ediyor, Kandil diye birşey kalmayacak. Batıdan ve doğudan terör koridoru kıskaca alınacak"



Cumhurbaşkanı, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın yeni parti kurma çalışamlarına da değindi. Sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan, "Parti asanlara kulak asmayın ihanet içinde olanlar bedelini öder." dedi.





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