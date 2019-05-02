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Son dakika haberleri... Erdoğan açıkladı: Gerekli talimatları verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Son dakika haberleri... Erdoğan açıkladı: Gerekli talimatları verdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Akımı Projesi'nin Bosna Hersek'e intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz."

Erdoğan: "Bosna Hersek'teki ekonomik kalkınmanın toplumun refahına, ülkenin iç siyasi istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. İkili ticaretimizin yükselen bir grafik çizdiğini memnuniyetle tespit ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek'ten et ithali noktasında gerekli talimatları verdik."
 
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