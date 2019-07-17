Son dakika haberleri... "Erdoğan bana kişisel olarak Türkiye'nin NATO'dan çıkabileceğini söyledi"

Rus siyaset bilimci Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Independent Türkçe’ye verdiği röportajda, 15 Temmuz darbe girişimi ve S-400 sonrası Türkiye’nin NATO üyeliği hakkında konuştu. Dugin, Türkiye’nin yaşadığı süreçler sonucunda NATO’dan çıkacağı öngörüsünü belirtti. RUSYA Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Vladimir Jirinovski, "Erdoğan’la iki kez buluştum ve kişisel olarak sohbet ettim. Bana kişisel olarak Türkiye’nin NATO’dan çıkabileceğini söyledi. Bu NATO’ya büyük darbe olur. Çünkü Türkiye NATO’nun güney kanadı" dedi

Muhabirin “Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldı. ABD ve NATO’nun tepkisi ortada. Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlardan söz ediliyor. Batı’da bazı yorumcular Türkiye’nin eksen değiştirdiği kanaatinde. Siz tüm bu gelişmelere nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna Rus siyaset bilimci Prof. Dr. Aleksandr Dugin şöyle yanıt verdi:



‘RUSYA TARAFSIZ YA DA DOST ÜLKE’



“Bence şimdi Türkiye’nin NATO üyeliğinin sorgulanması gereken bir zamandır. Ne zaman olur bilemem ama bu olacak. Açıkçası II. Dünya savaşından sonra Türkiye’nin NATO’ya katılması, Sovyetler tehdidi gerekçesiyle katılması öyle ya da böyle stratejik bir mantık çerçevesinde açıklanabilecek bir durumdu. Fakat bugün, Türkiye’nin güvenliği üzerinde tehdit oluşturan ABD’nin kendisi. Rusya bir tehdit değil. Rusya tarafsız ya da dost ülke. ABD ise Türkiye için teorik anlamda artık düşmanca tutum sergileyen ülke sınıfında. Türk hükümetinin 15 Temmuz’da ABD’nin darbeyle ilişkisini bildiğini, farkında olduğunu farz ediyorum.”



‘ZAMAN MESELESİ’



“Türkiye açısından S-400’lerin seçimi de rasyonel bir seçimdir” diyen Dugin şöyle devam etti: “Türkiye’nin savunmasını bağımsızlaştırması ve NATO’dan çıkması sadece bir zaman meselesidir. Ne zaman olacağını elbette söyleyemem. Ama bunun

mantıklı olan şey olduğunu söyleyebiliriz. Biz Türkiye’de ABD egemenliğine karşıyız. Biz Rusya’nın başka ülkeler üstündeki egemenliğine de karşıyız. Çok kutuplu dünyada bu böyledir. Bizim silahımız Türkiye’yi, Batı kontrolünden kurtaracaktır.”



‘CIA ELİYLE OLACAĞI BELLİYDİ’



15 Temmuz darbe girişimi öncesi Türkiye’de yaptığı görüşmelere değinen Dugin “14 Temmuz’da Türkiye’yi darbe girişimiyle ilgili uyardığınızı söylediniz. Bunu nasıl bildiniz? Darbe girişiminin işaretleri neydi?” sorusu üzerine Dugin şöyle konuştu: “Erdoğan, Gülen’e yakın bazı grupların kendisi üzerinde baskı kurduğunun ve onu iktidardan indirmek istediğinin farkındaydı. Erdoğan, Rusya’dan (Rus uçağının düşürülmesi sebebiyle) özür dilediğinde- en azından benim için- bir şeylerin olacağı açıktı. Bu özürle birlikte Erdoğan’ın Rusya ile yeni bir aşamaya geçeceği belliydi. Erdoğan’ın sadece dışarıda değil Türkiye içinde de düşmanları vardı. ABD tarafından CIA eliyle Erdoğan’a karşı bir saldırı olacağı belliydi. Üç yıl önce 14 Temmuz’da Türkiye’deyken; Türkiye’nin Rusya’ya yönelik attığı adımın çok önemli olduğunu, Erdoğan’ın karşı bir saldırıyla karşı karşıya kalabileceğini söylemiştim. Şüphesiz böyle bir darbe girişimi olabileceği ihtimaline dair elimde bilgi vardı. Fakat tam detayları bilmiyordum. Bir gün içinde mi olur, bir hafta içinde mi olur, bir ay içinde mi olur yoksa herhangi bir başka zaman diliminde mi, işte bu konu hakkında fikir sahibi değildim.”



RUSYA’NIN BAKIŞI



15 Temmuz başarılı olsa ve Erdoğan yönetimden indirilseydi, bunun Rusya için de olumsuz sonuçları olacağını söyleyen Dugin şöyle sürdürdü:



“Liberal, globalist, anti-Avrasyacı, Rus karşıtı bir hava oluşabilir, Türkiye’de bir iç savaş başlayabilirdi. O yüzden darbe olduğunda Putin, Erdoğan’ı yasal güç sahibi ve siyasi lider olarak tanıdığını, hemen açıkladı.”



Dugin, 15 Temmuz’un arkasında ‘CIA’nın küreselci parçası’ olduğunu belirtti: “Bildiğim kadarıyla ABD’de de bu konuda ciddi görüş ayrılıkları oldu ve belki de bu yüzden darbe girişimi Erdoğan tarafından daha kolayca bastırılabildi. Kısacası Birleşik Devletler Türkiye’de rejim değişikliği konusunda birleşik bir fikre sahip değildi. FETÖ, CIA yapısı içindeki tekil bir fraksiyon tarafından harekete geçirildi. Bu ekip ayrıca Türkiye’de bir dönüşümü öngörüyor ve bağımsız Kürt devletinin varlığını savunuyorlardı. Fakat bu plan ABD yönetimi içindeki tüm taraflarca kabul görmedi.”



'ERDOĞAN SÖYLEDİ'



RUSYA Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine “Türkiye’nin NATO’dan çıkabileceğini söylediğini” belirtti.



Jirinovski, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’deki gelişmelere dair görüşlerini anlattı.



Jirinovski, şöyle konuştu:



“Erdoğan’la iki kez buluştum ve kişisel olarak sohbet ettim. Bana kişisel olarak Türkiye’nin NATO’dan çıkabileceğini söyledi. Bu NATO’ya büyük darbe olur. Çünkü Türkiye NATO’nun güney kanadı.”



Sunucunun “Erdoğan doğrudan bunu size mi söyledi” sorusuna Jirinovski şu yanıtı verdi: “Birebir görüşmemizde... Ben hem Türkçe dediğini anlıyorum, hem de Rusça’ya çevriliyor. Sadece NATO’dan çıkmayı değil, en kısa zamanda ŞİÖ’ye girme isteğini de söyledi.”



Jirinovski bir Türkolog ve Türkçe biliyor.



Bir diğer sunucunun “Devlet sırrını söylemiş olmuyor musunuz?” sorusu üzerine Jirinovski “Bunda bir gizlilik yok” ifadelerini kullandı.



Türkiye’yi yakından takip eden Jirinovski, Rus kamuoyu önünde pek çok kez “Türkiye’yi ŞİÖ’ye almalıyız” demişti. Jirinovski, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yemin törenine de katılmıştı.



Rusya Liberal Demokrat Partisi, Rus siyasetinde üçüncü parti olarak yer alıyor.



Aydınlık