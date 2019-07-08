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Son dakika haberleri... Erdoğan, Berat Albayrak'ı görevden alacak mı? Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı görevden alacak mı? Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında bu konuya yer verdi. Erdoğan'ın ifadelerini aktaran Selvi, bakanlıklar konusunda Erdoğan'ın düşüncesini aktardı

Son dakika haberleri... Erdoğan, Berat Albayrak'ı görevden alacak mı? Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı görevden alıp almayacağı konusuna yer verdi.

Selvi, Albayrak konusunda yabancı ülke temsilcilerinin bu konuda ülkelerine rapor geçtiği, raporda da "Erdoğan’ın iki kırmızı çizgisi var. Berat Albayrak ve S-400 konusu" denildiğini yazdı.

Hürriyet yazarı, Erdoğan'ın "Ekonomide göstergeler iyiye gidiyor" dediğini aktararak bakanlıkların ayrılmayacağını söylediğini ifade etti.

Albayrak'ın görevden alınacağına yönelik iddialarla ilgili Gazeteci Hadi Özışık, Ulusal Kanal canlı yayınında "Berat Albayrak'ın toplumda, çıkalım sokağa, 10 kişiden 9'u Berat Albayrak'ın görevden alınmasını isteyecektir. Tek kötü tarafı, damat olması. Yani insanlar bunu kabul etmiyor." ifadelerini kullanmıştı. Hadi Özışık, "Ben Berat Albayrak'ın değiştirileceği düşüncesindeyim" demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #ak parti #Hazine ve Maliye #berat albayrak
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