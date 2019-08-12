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Son dakika haberleri! Erdoğan: Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bayramlaşma törenine telefonla bağlanarak "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir" dedi

Son dakika haberleri! Erdoğan: Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililerle bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine telefonla bağlanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz.

Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #ak parti #bayram #son dakika #son dakika haberleri
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