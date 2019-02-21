banner1002
MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'a ihraç istemi
MHP'li Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'a ihraç istemi
Hulusi Akar sınırda
Hulusi Akar sınırda
Cumhurbaşkanlığından e-Devlet açıklaması
Cumhurbaşkanlığından e-Devlet açıklaması
Yüzlercesi İstanbul için sırada bekliyor
Yüzlercesi İstanbul için sırada bekliyor

Son dakika haberleri... Erdoğan: Bu adımı atmamız lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, riskli yapıların tahliyesiyle ilgili "Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım. Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım." diye konuştu

Son dakika haberleri... Erdoğan: Bu adımı atmamız lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, riskli yapıların tahliyesi hakkında konuştu.

Erdoğan, "Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım." dedi.

Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım." ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #yatay mimari #dikey mimari
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.