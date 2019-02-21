Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, riskli yapıların tahliyesiyle ilgili "Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım. Dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım." diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, riskli yapıların tahliyesi hakkında konuştu.



Erdoğan, "Bu konuda halkımdan destek bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Bu adımı atmamız lazım." dedi.



Dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Yatay mimariyle yani zemin artı dört, bilemediniz zemin artı beş kat binalarla bu işi yapalım." ifadelerini kullandı.





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