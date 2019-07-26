Son dakika haberleri... Erdoğan: Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziran ayında! ABD'ye flaş mesajlar verdi, Merkez Bankası ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı

Partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bundan sonraki ilk seçim 2023 Haziran ayında yapılacak. Partimizin kapısı millete hizmete talip olan herkese sonuna kadar açıktır. Bu makamlar kimsenin tapulu malları değildir" dedi. Erdoğan, "S-400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD'nin aklıselimle davranacağını umuyorum. F-35 konusundaki hiç bir tehdidin ülkemizi güvenlik projelerinden alıkoyamayacağını bir kez daha belirtiyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Dün Merkez Bankası 425 baz puan faiz indirdi. Peki ne oldu? Battık mı, bittik mi? Hayır. Piyasalar durumu gayet normal karşıladı. Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar kademeli olarak devam etmesi lazım." şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan, "Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziranında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız." dedi.



"Partimizin kapısı millete hizmete talip olan herkese sonuna kadar açıktır" şeklinde konuşan Erdoğan, "Bu makamlar kimsenin tapulu malları değildir" ifadelerini kullandı.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Sizlerle en son ocak ayında bir araya gelmiştik. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği resmi sonuçlara göre 755 belediyeyi AK Parti adayları kazandı. Oy oranı olarak da yüzde 44 gibi önemli netice elde ettik. AK Parti olarak bir önceki seçime göre kazandığımız, kaybettiğimiz yerler oldu. Bunların hepsinin değerlendirmesini yaptık, yapıyoruz.



2023 SEÇİMİNE BAMBAŞKA BİR AK PARTİ OLARAK ÇIKACAĞIZ



Bundan sonraki seçim 2023 Haziran'ında yapılacak. Her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. Bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Kendimizi sürekli yenileyerek, tazeleyerek maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendireceğiz. Tüm kademelerimizle sancımız öyle bir sancı ki bunu çekeceğiz, sandıktan arzu ettiğimiz neticeyi de alabilelim.



YOLLARINI KAYBEDENLERİ BİR KENARA BIRAKIRSAK, SİYASETTE ÖNEMLİ BİR NESİL YETİŞTİRDİK



Siyasi partiler, özellikle AK Parti millete hizmet kapısıdır. Partimizin kapısı millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır. AK Parti kurulduğunda gençlik kurullarında görev alan arkadaşlarımızı bugün çalışmalarını sürdürüyor. Hırsları, kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakırsak, siyasette önemli bir nesil yetiştirdik.



YÖNETİCİLERİMİZDEN PARTİDE GÖREV ALMIŞ KARDEŞLERİMİZE ULAŞMASINI İSTİYORUM



Her müessese gibi siyaset ve partiler de insanla var olur, insanla yürür. Öncelikle AK Parti'nin kuruluşundan beri bu davaya emek vermiş hasbi ve harbi şekilde koşturmuş her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Tüm teşkilat yöneticilerimize ve il başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden şehirlerinize döner dönmez 2001 yılından bu yana partinizde görev almış her kardeşinize ulaşmanızı istiyorum. Gönüllerini almanızı, sıkıntılarına çözüm aramanızı, irtibatı kesmemenizi talep ediyorum.



AK PARTİ SIRÇA KÖŞKLERDE SİYASET YAPANLARIN YERİ DEĞİLDİR



Meclis tatile girdiğine göre, milletvekillerimizin faaliyetlerini bu doğrultuda yapmamız gerekiyor. Vaktimizin büyük bölümünü bu hedefe ulaşmak için ayırmamız şarttır. AK Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir. Kendinde hamallığını üstlendiğimiz yükü taşıma mecali bulamayanlar bayrağı arkadaşına bırakmalıdır.



BÜYÜK ZAFERLER ÖNÜMÜZDE DURUYOR



Geçtiğimiz 1 asır boyunca yeni arayışlar peşinde koştuk. 21'inci asır yeniden dirilişimin, Rabbimize ve kendimize dönüşümüzün asrı olacaktır. AK Parti kadroları olarak büyük şahlanışa öncülük edebilirsek ne mutlu bize. Bugüne kadar yaptıklarımızla Türkiye'yi demokrasiden ekonomiye, altyapıdan dış politikaya kadar gerçek anlamda bağımsız ülke haline getirmeyi başardık. Büyük zaferler önümüzde duruyor. Rabbim ömür, sağlık ve imkan verdikçe kendim de bu yolda yürümeye devam edeceğim.



AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSU 11 BAŞLIKTAN OLUŞUYORDU



Hiç şüphe yok ki Allah doğruların yardımcısıdır. Seçimlerden 2 ay önce 31 Ocak 2019 tarihinde mahalli seçimlerde taahhütlerimizi kamuoyuna ilan ettik. Gönül belediyeciliği ile AK Parti'nin insan merkezli ilkelerini içeren bu belge 11 başlıktan oluşuyordu. Bu belgeyle milletimize şehir planlarını hazırlama sözümüz var. Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözme taahhütte bulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımıza ve şehirlerimize yönelik yürütmeyi ilan ettik. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm uygulamalarını insanımıza sunacağız dedik. Sosyal belediyecilik çalışmalarına öncelik vererek insana dokunan hizmetlere öncelik vereceğimize ahdettik.



Biz muhalefet adaylarının yaptıkları gibi atıp tutup sözümüzü inkar etmedik. Hemen inkara başladılar. Sanki kasada ne var ne yok bilmiyormuş gibi konuşmaya başladılar. Daha durun, önümüzde çok önemli süreç var. Ne yapacağınızı, ne yaptıklarınızı göreceğiz. AK Parti'nin belediye meclis üyeleri denetim görevini en iyi şekilde yapacaklardır. İstanbul, Ankara gibi bir ilde kahir ekseriyet AK Partili meclis üyelerinde. Onların düşünceleri ve tavrı eleştiriye tabi. Parlamentoda böyle bir ekseriyet söz konusu değil. AK Parti'nin parlamentoya getirdiği yasa tasarısı bunu engellemek için elinizden geleni yapıyorsunuz, bu sizin için meşru; ama yerel yönetimlerde gayrimeşru. Nasıl bir iş bu? Demokrasinin gereği neyse AK Parti'nin üyeleri bütün görevlerini milletin hayrına olacak şekilde devam ettirecektir. Bunun için de şerde fren, hayırda... Yöntemimiz bu olacak. Ne aldanan olacağız, ne aldatan. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik, getiriyoruz.



ABD'YE S-400 MESAJI



S-400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD'nin aklıselimle davranacağını umuyorum. F-35 konusundaki hiç bir tehdidin ülkemizi güvenlik projelerinden alıkoyamayacağını bir kez daha belirtiyorum.



MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI



Uzun zamandır faizlerin yüksek olduğunu savunuyordum. Bundan ne kadar rahatsız olduğumu hep söylüyordum. Bunu Merkez Bankası Başkanlarına ulaştıramadık.



Her dile getirdiğimizde faiz oranlarındaki dramatik düşüşlerin ekonomiyi tepetaklak edeceğini söylüyordu.



Dün Merkez Bankası 425 baz puan faiz indirdi. Peki ne oldu? Battık mı, bittik mi? Hayır. Piyasalar durumu gayet normal karşıladı.



Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar kademeli olarak devam etmesi lazım."



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