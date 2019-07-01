Son dakika haberleri... "Erdoğan büyük sürprizler yapacak"

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, bugünkü "Erdoğan büyük sürprizler yapacak" başlıklı yazısında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı dönüşünde her an parti içerisinde sürprizler yapabilir. Milletvekilleri ve taban bu sürprizleri bekliyor. 31 Mart’a yapılması beklenen revizyonlar yapılmadı ve AK Parti tabanda çok oy kaybetti. Önümüzdeki günlerde AK Parti’de büyük değişiklikler yaşanabilir. Meclis tatile girmeden bazı kanunlar görüşülmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan neyi nasıl yapacağına en kısa zamanda karar verecek ve tabanı rahatlatacak" ifadelerini kullandı

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları aktardı:



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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip



Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan orada siyasilere de bir mesaj verdi.



Grup toplantısından çıkarken bazı bakanlıkların basın Müşavirleri Parlamento Muhabirlerine Kabinenin değişip değişmeyeceğini Erdoğan’a sormalarını istedi.



Gazeteciler Erdoğan’a sordu kabine değişikliği olacak mı diye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sipariş üzerine kabine değişmez diyerek cevap verdi.



Cumhurbaşkanının kabineyi ne zaman değiştireceğini yanındaki kurmayları bile bilmez.



Erdoğan’ın mutlaka bir düşündüğü vardır.



AK Parti şu an başkanlık sistemini tartışıyor AK Parti milletvekilleri de başkanlık sistemin kaldırılmasını parlamenter sisteme dönüş yapılmasını istiyor. AK Parti tabanı da parlamenter sisteme geçilmesini istiyor çünkü başkanlık sistemi her şeyi tıkadı.



AK Parti Ağustos ayında olağan üstü kongreye gidebilir.



Çünkü parti yöneticilerinden ve MKYK üyelerinden teşkilatlardan çok büyük bir rahatsızlık var.



Yeni yönetim gelmeli diyen AK Parti tabanı artık Parti’nin 2002 ruhuna dönmesi gerekir dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı dönüşünde her an parti içerisinde sürprizler yapa bilir.



Milletvekilleri ve taban bu sürprizleri bekliyor.



31 Mart’a yapılması beklenen revizyonlar yapılmadı ve AK Parti tabanda çok oy kaybetti.



Önümüzdeki günlerde AK Parti’de büyük değişiklikler yaşana bilir.



Meclis tatile girmeden bazı kanunlar görüşülmeye başlandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan neyi nasıl yapacağına en kısa zamanda karar verecek ve tabanı rahatlatacak…"



ulusal.com.tr AK Parti 23 Haziran seçimlerinden sonra 2002 ruhuna dönmeyi planlıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında bundan sonra daha çok çalışacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AK Parti Grup toplantısından çıkarken çok sakin ve güler yüzlü bir şekilde gördüm.Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan orada siyasilere de bir mesaj verdi.Grup toplantısından çıkarken bazı bakanlıkların basın Müşavirleri Parlamento Muhabirlerine Kabinenin değişip değişmeyeceğini Erdoğan’a sormalarını istedi.Gazeteciler Erdoğan’a sordu kabine değişikliği olacak mı diye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sipariş üzerine kabine değişmez diyerek cevap verdi.Cumhurbaşkanının kabineyi ne zaman değiştireceğini yanındaki kurmayları bile bilmez.Erdoğan’ın mutlaka bir düşündüğü vardır.AK Parti şu an başkanlık sistemini tartışıyor AK Parti milletvekilleri de başkanlık sistemin kaldırılmasını parlamenter sisteme dönüş yapılmasını istiyor. AK Parti tabanı da parlamenter sisteme geçilmesini istiyor çünkü başkanlık sistemi her şeyi tıkadı.AK Parti Ağustos ayında olağan üstü kongreye gidebilir.Çünkü parti yöneticilerinden ve MKYK üyelerinden teşkilatlardan çok büyük bir rahatsızlık var.Yeni yönetim gelmeli diyen AK Parti tabanı artık Parti’nin 2002 ruhuna dönmesi gerekir dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı dönüşünde her an parti içerisinde sürprizler yapa bilir.Milletvekilleri ve taban bu sürprizleri bekliyor.31 Mart’a yapılması beklenen revizyonlar yapılmadı ve AK Parti tabanda çok oy kaybetti.Önümüzdeki günlerde AK Parti’de büyük değişiklikler yaşana bilir.Meclis tatile girmeden bazı kanunlar görüşülmeye başlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan neyi nasıl yapacağına en kısa zamanda karar verecek ve tabanı rahatlatacak…"