Seçim gecesindeki hareketlilik bu şekildeydi. Cumhur ittifakından gelen ilk değerlendirmeler ise sıradaki haberimizde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerine ilişkin "Kirlli eller" vurgusu yaptı. Grup toplantısında yeni parti hazırlıkları yapan isimlere, teşkilata ve TÜSİAD'a da mesajlar verildi. Seçimlere ilişkin MHP'den de "saygı duyulmalı" açıklaması geldi.

"Kirli eller" dedi. Dikkat çeken mesajlar verdi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. "Kirli eller" olduğunu öne sürdü, "samimiyet" vurgusu yaptı.



Grup toplantısında partililere seslenen Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından "seçim ortamına dönmek kaygı verici" diyen TÜSİAD'a da tepki gösterdi.



Erdoğan yeni parti hazırlıkları yapan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a da isim vermeden tepki gösterdi, "oyunlarını bozacağız" ifadelerini kullandı.



AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde başarısız teşkilatlar da vardı., teşkilat içinde "kibirli" diye tarif ettiği partililere seslendi.



Seçimlerin yenilenmesine ilişkin Cumhur ittifakının ortağı MHP'den ise yazılı bir açıklama geldi. MHP Başkanlık Divanı, YSK’nın verdiği İstanbul’da seçimler yenilensin kararının ardından toplandı. Toplantı sorası MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı açıklama yaptı. Kararın saygı ile karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu Karar karşında, hiç kimsenin Türkiye'yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye kalkmaması, bu yöndeki girişimlerin güvenlik güçlerince engellenmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.







ulusal.com.tr