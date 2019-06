Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınına ilişkin "Görevlendirdiğimiz arkadaşlar ön hazırlıklari iyi bir şekilde yaptılar. En ideal kim yönetir, halkımız bulacak. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye bu tartışmayı izleyebilecek. Son haftaya ciddi bir ışık verecek." dedi. Yayınun moderatörü FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya hakkında da konuşan Erdoğan, "Ve her iki taraf da burada gerek bu buluşmanın veya bu tartışmanın moderatörünü belirlemede her iki görevli arkadaşlar müşterek çalışma yaparak ismi belirlediler" dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ile Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayınına dair konuştu.



Erdoğan, "Görevlendirdiğimiz arkadaşlar ön hazırlıklari iyi bir şekilde yaptılar. En ideal kim yönetir, halkımız bulacak. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye bu tartışmayı izleyebilecek. Son haftaya ciddi bir ışık verecek." dedi.



Erdoğan şunları söyledi:



"Öncelikle görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi bir şekilde yaptılar. Ve her iki taraf da burada gerek bu buluşmanın veya bu tartışmanın moderatörünü belirlemede her iki görevli arkadaşlar müşterek çalışma yaparak ismi belirlediler ve bir de yayın platformu olarak buranın tamamıyla her yerden ari bir şekilde olacak olması oradan da tabii bütün kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayını yapma imkanını yakalayacak. Bu da şunu gösteriyor sadece Türkiye'de İstanbul bunu izlemeyecek, tüm Türkiye'nin bu müzakereyi,tartışmayı inşallah izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbullulara yaşayanlara hitap eden bir yer değil. O akşam burayı izleyenler Sivas'tan Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşerisini arayıp, inanıyorum ki onunla bu müzakerenin, tartışmanın kendi aralarında onlar da müzakeresini yapacak. Kastamonular aynı şekilde Kastamonu hemşerisini arayacak. Öbür tarafta Tokatlı, Giresunlu, Trabzonlu hepsi birbirini arayıp değerlendirmesini yapacak. Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum. Bunun gerçekten son artık kırılma noktası olan Pazar günü o bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum."



