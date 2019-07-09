Son dakika haberleri... Erdoğan'dan Bosna Hersek'te kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küreselleşen dünyada rekabet gücümüzü artırmak için de Balkan ülkeleri olarak ekonomik iş birliğimizi geliştirmek zorundayız. Ülkelerimiz arasındaki dijital altyapı ağlarını güçlendirmemiz önemlidir." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi’nde konuştu.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerine dair AB’nin alacağı karar, tüm bölgenin geleceğini etkileyecektir.



Birliğin bu süreci, taahhütlerine aykırı şekilde yürütmesi, bölgenin barış ve istikrarına zarar verecektir.



Son dönemde AB’nin genişleme siyasetinin, kimi dar görüşlü popülist çevrelerce esir alındığını görüyoruz.



Kıta genelinde yükselen ayrımcı ve dışlayıcı akımlar sadece Avrupa’nın iç barışını değil, geleceğini ve umut olma potansiyelini de tehdit ediyor.



Küreselleşen dünyada rekabet gücümüzü artırmak için de Balkan ülkeleri olarak ekonomik iş birliğimizi geliştirmek zorundayız.



Ülkelerimiz arasındaki dijital altyapı ağlarını güçlendirmemiz önemlidir.



Balkan ülkeleri olarak en değerli kaynaklarımızdan biri teknoloji ana diline sahip genç nüfuslarımızdır.



21. yüzyılın gerektirdiği ekonomik şartları karşılayan ve teknolojik inovasyonu teşvik eden bir bölge hâline gelmemiz elzemdir."



ulusal.com.tr

