Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, “CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor.” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde toplu açılış töreninde konuştu.



Erdoğan, “CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor.” dedi.



Ayrıca, Erdoğan, "AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı 15 kilometre uzatacağız" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"Mamak artık çaresizlik değil, umut demek, başarı demek. Mamak Belediyemiz toplam yatırım bedeli 74,5 trilyon lira olan 11 projeyi ilçemize kazandırdı.Üreyir Millet Bahçesi'nin birinci etabı, Ali Kuşçu Merkezi özellikle ön plana çıkıyor.



2 milyon metrekareyi geçecek Üreyir Millet Bahçesi yaklaşık 250 bin metrekareden oluşuyor. Üyerir'in eski halini Üyerirliler çok iyi biliyor. Mamak'lı kardeşlerim burada yeşilin ve mavinin arasında temiz ortamda sevdikleriyle beraber güzel vakit geçirebilecek. Anneler yavrularıyla birlikte burada eğlenebilecek. İçinde Millet Kütüphanesiyle birlikte burada derslerini çalışabilecekler.



Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi kendi alanında ülkemizin tek kapsamlı tesisidir. Kıbrıs Aile Gençlik ve Ticaret Merkezi ise 12 bin metrekare kapalı alanıyla ilçe sakinlerimize hizmet vermektedir. Ayrıca Gazeteci Hasan Tahsin, Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip Okulu'nun ve Abidinpaşa Anadolu lisesi'nin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Mamak Belediyemizi, Ankara Valiliğimizi bu güzel hizmetleri ilçemize kazandırdıkları için tebrik ediyorum.



ZİLLET İTTİFAKI SİZLERLE HESAPLAŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR



Mamak'ın kalkınma yolunu sürdürebilmesi için 31 Mart kavşağını da başarılı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. 31 Mart seçimlerinde tarihi bir zaferle şart. CHP'nin başını çektiği zillet ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. Yanlarına kimi almışlar? Kandil'den verilen emirlerle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'yi almışlar, İyi Parti'yi almışlar. 16 Nisan halkoylamasında milleti İzmir'de denize dökmekten bahsediyorlardı, şimdi de mezar kazmaktan bahsediyorlar.



Şahsımı ipe götürmekle, zehirlemekle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktı. Gezi’de, 17-25 Aralık’ta tankla tüfekle 15 Temmuz’da başaramadıklarını şimdi başka bir yolla yapmaya çalışıyorlar. 3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular.



Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti olmakla övünen CHP'de, delegelerden, bu partiye gönül veren üyelerden ziyade, Kandil'deki terör baronlarının sözü geçiyor.



CHP GENEL BAŞKANI’NIN YARDIMCILARI İSYAN ETMEYE BAŞLADI



Bizler MHP ile Cumhur İttifakı olarak beraberiz. Karşımızda CHP, HDP bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı, İyi Parti, Saadet. Bunlar da dörtlü malum zillet ittifakı, illet İttifakı. Bu partinin çoğu belediye başkan adaylarını maalesef delegeler, partiler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor. CHP Genel Başkanı’nın yardımcıları bu duruma isyan etmeye başladı. İmamı Gazali Hazretleri, eğri ağacın doğru gölgesi olmaz diyor. Bunların doğru bir işleri, millet ve memleket faydasında tek bir projeleri yok. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor."



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