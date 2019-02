Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bugün de milletimizin sıkıntılarının başında ekonomi olduğunu biliyoruz. Kur-enflasyon dalgalanması vatandaşlarımızda ciddi sıkıntılara yol açmıştı. Bu dalgalanma Türkiye ekonomik araçların kullanıldığı saldırıya maruz kalmıştır. Ülkemiz bu saldırıyı da kısa sürede etkisiz hale getirmiştir." dedi. IMF iddialarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Türkiye 2013 yılı Mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah'ın izniyle açmayacaktır." ifadelerini kullandı. İş Bankası ile ilgili konuşan Erdoğan, "İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yasama alanında gecikmeye tahammülü yoktur. Sizlerden bir yandan seçim bölgelerindeki çalışmaları takip etmenizi, diğer yandan Meclis çalışmalarında aktif olmanızı istiyorum. 7 gün kesintisiz bir şekilde gayret göstermenizi istiyorum.Diğer partiler ile AK Parti arasındaki aday belirleme süreci arasındaki fark, kimin ne amaçla siyaset yaptığının göstergesidir. Yapılan detaylı çalışmalar, istişareler sonucunda 1 isim aday olarak ilan edilir. Bu ismin açıklanmasının ardından her şey geride kalır. AK Parti'nin seçimden seçime değil, her gün millete giden parti olmasıdır. Bizim için önemli olan milletimizin gönlünü kazanmaktır.31 Mart'ta milletimizin karşısına Cumhur İttifakı'yla çıkmamızın nedeni budur. Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesini benimseyen herkesle yol yürümeye hazırız. Ülkemi tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye'ye terör örgütleriyle diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. Ülkemizin muz cumhuriyeti olmadığını gösterdik.31 Mart'tan sonra 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir. Bu yılın sonunda ülkemizi 12'nci sıraya yükseltmiş olacağız. İstikrar ve güven ortamına ihtiyacımız var. Milletimizin 31 Mart'ta bu fırsatı tanıyacağına inanıyorum. Yeter ki biz çalışalım.AK Parti olarak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve sahaya indik. Milletimizin gönlüne nasıl gireceğiz? Her şeyden önce AK Parti ile ülkemizin geleceğini asla farklı görmediğimizi anlatacağız. Türkiye büyürse, gelişirse bizim de daha büyük hayaller kurmaya cesaret bulacağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz. Türkiye'yi ve şehirlerimizi nereden alıp nereye getirdiğimizi ifade edeceğiz.Bizim dünyamızda, kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, hukuksuzluğun, adaletsizliğin yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla göstereceğiz. Ülkemizin ve milletimizin şehirlerimizin geleceği ile hayallerimizi milletimize ifade edeceğiz. Çevreye, tarihe, kültüre, sanata, ahlaka ve vicdana uygun şehircilik anlayışıyla nasıl yöneteceğimizi paylaşacağız.Bu 11 başlıkta ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesinde hizmet edeceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.Artık süreç kısalıyor. Şurada 55 günümüz var. Bu 55 günde tüm belediye başkan aday arkadaşlarımız, belediye meclis üyesi olarak belirlenecek arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, tüm teşkilatlarımız sokakta halkımıza bunları enine boyuna anlatmalı. 94 ruhunu anlatacağız. Biz 94'te belediyecilikte nasıl devrim gerçekleştirdik bunları anlatacağız. Biz eserlerimizle konuşacağız, hayal değil gerçekleri anlatacağız. Karşımızdakiler ne anlatacak, yaptıkları bir şey yok ki anlatsınlar. İlk defa oy kullanacak kardeşlerimiz nerede ne yapıldı haberi yok. Bilsinler oylarını kullanırken, ben bunu arıyordum dedirtelim.Ekonomide her dönemde AK Parti iktidarlarının nasıl başarı grafikleri çizdiği ortada. Biz göreve geldiğimizde kişibaşı milli gelir neydi, şimdi ne? 11 bin dolar a kadar tırmandırdık. Bugün de milletimizin sıkıntılarının başında ekonomi olduğunu biliyoruz. Kur-enflasyon dalgalanması vatandaşlarımızda ciddi sıkıntılara yol açmıştı. Bu dalgalanma Türkiye ekonomik araçların kullanıldığı saldırıya maruz kalmıştır. Ülkemiz bu saldırıyı da kısa sürede etkisiz hale getirmiştir.Fiyatı dövize bağlı olduğu için fiyatı yükselen doğalgaz ve elektrikte yüzde 10 indirime gittik.Asgari ücrette yaklaşık yüzde 26'lık bir artışa gittik. Yatırımı ve istihdamı teşvik etmeye yönelik daha önce başlattığımız uygulamaları uzattık. Bunların yanında devlet hazinesinin gelir-gider dengesini kuracak çok önemli adımlar attık. İhracatta göreve geldiğimizde 36 milyar dolardı, şimdi 168 milyar dolara geldik. Bay Kemal sen bunları bilir misin? Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle gelirlerimiz bir parça düşüş gösterebilir. Satınalma partisine göre Türkiye bu yıl 13'üncülükten 12'nciliğe çıkarak 1 sıra yükselecek."