Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda döviz düşmeye başladı, 5,2 filan buralara düştü doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici" dedi. Erdoğan, "Hamdolsun çok verimli bir Rusya seyahati gerçekleştirdik ve güneyimizde inşallah barışı da böylece sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Erzurum İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'nde konuştu.



Erdoğan, "Aynı fotoğraf karesine dahi girmesi tahayyül edilemeyecek partilerin, belli çevrelerin emriyle nasıl bir araya getirildiğini izliyorsunuz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere dair "Kayyumlar tarafından yönetilen yerleri, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.



'Çok verimli bir Rusya seyahati gerçekleştirdik'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun çok verimli bir Rusya seyahati gerçekleştirdik ve güneyimizde inşallah barışı da böylece sağlamış oluyoruz." dedi.



'Döviz düşmeye başladı'



Erdoğan, "Şu anda döviz düşmeye başladı, 5,2 filan buralara düştü doların durumu bu. Sıkı tutacağız, iyi duracağız. Bunların hepsi gelip geçici." diye konuştu.



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