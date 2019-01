Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları'nın tanıtım töreninde konuştu. Erdoğan, "Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum" dedi. Ayrıca, Erdoğan, Türkiye'de e-devlet kullanıcı sayısının 41 milyonun üzerine çıktığını belirtti. Erdoğan, "Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrimdir. Bu büyük değişim sürecini kontrollü şekilde yürütmemiz gerekiyor. Gerekli hazırlığı yapmadan böyle bir değişim seline kapılmak bizi yeniden çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirecektir." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının Tanıtılması Töreni'nde konuştu.



Erdoğan şunları söyledi:



"Kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum.



Ülkemizde elektronik devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır.



Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade ediliyor. Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkündür.



Yapay zeka, her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrimdir. Bu büyük değişim sürecini kontrollü şekilde yürütmemiz gerekiyor. Gerekli hazırlığı yapmadan böyle bir değişim seline kapılmak bizi yeniden çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirecektir.



Bilgi ve teknolojinin nasıl bir güç olduğunu, küresel şirketlerin piyasa değerleri bize anlatıyor.



Dünyanın en değerli ilk 5 şirketinin tamamı, ilk 10 şirketin 7’sinin dijital teknoloji veya bu altyapıya dayalı olarak çalışan şirketler olduğunu görüyoruz.



Ülkemizi her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da geleceğe hazırlamak için gereken adımları kararlılıkla atıyoruz.



Bu konuda, kamunun ve özel sektörün iş birliği şarttır. Aksi takdirde hedeflerimize ulaşamayız.



Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın, insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir."



