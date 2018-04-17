Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim çağrısına dair "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerek bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın saat 13.30'da görüşeceğini belirterek, "Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerek bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim." dedi.



Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ve parti yöneticileriyle bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.



Erdoğan, daha sonra iktidar kulisinde kendisini bekleyen gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Bahçeli'nin, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerekse bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim." ifadesini kullandı.



Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın makamına geçti.