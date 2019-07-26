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Son dakika haberleri... Erdoğan'dan flaş yeni parti açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Sağda solda dedikodular var. AK Parti'nin mensupları dedikodularla amel eden değildir. Hiç bu dedikodulara kafanızı takmayın, yolumuza bakalım. Birileri parti kuruyormuş, onu yapıyormuş, hiç kafanıza takmayın" dedi

Son dakika haberleri... Erdoğan'dan flaş yeni parti açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti iddialarıyla ilgili konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Sağda solda dedikodular var. 

AK Parti'nin mensupları dedikodularla amel eden değildir. 

Hiç bu dedikodulara kafanızı takmayın, yolumuza bakalım. 

Birileri parti kuruyormuş, onu yapıyormuş, hiç kafanıza takmayın.

İhanet içinde olanlar, bedelini öder."

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #Yeni Parti
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