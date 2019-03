Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ordu'da miting düzenledi. Partisinin adayına destek isteyen Erdoğan, eski AKP'li İdris Naim Şahin'i de sert sözlerle eleştirdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitinglerine Ordu ile devam etti.



Partisinin adayına destek için miting düzenleyen Erdoğan, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan eski AKP'li İdris Naim Şahin'i eleştirdi.

"Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler, en başta Ordu'ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece ve sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın."



Erdoğan, İdris Naim Şahin'e FETÖ'cü olmakla suçladı.

Erdoğan, "Bizde muhabbet pazara kadar değil, mezara kadar mezara... Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz ne de dostluğumuz olur." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahin'e daha önce verdiği makamları da hatırlattı.

"Seni alacağım belediye başkanı olduğum zaman yanımda genel sekreter yardımcısı yapacağım sonra milletvekili yapacağım sonra bakan yapacağım ve ondan sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın, sattıktan sonra da utanmadan sıkılmadan sağda solda pazarlamaya yelteneceksin."



Erdoğan, eski İşleri Bakanı'na taklacı demeyi de ihmal etmedi.

Erdoğan, "Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın." diye konuştu.



Erdoğan, "Arkalarına terör örgütlerini, karanlık güçleri alan birileri her seçimde olduğu gibi bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebilirlerse bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsiz muhterisleri de sizlerle birlikte inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz." dedi.







ulusal.com.tr