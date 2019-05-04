banner1005
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Gerginlik tırmanıyor: İsrail, Gazze'ye saldırdı
Hindistan'da kasırga: 8 ölü, 160 yaralı
Hindistan'da kasırga: 8 ölü, 160 yaralı
IDEF'te milli silahlar görücüye çıktı
IDEF'te milli silahlar görücüye çıktı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: Ortada bir şaibe var! Gözler YSK'da tartışmalar sürüyor! CHP'den flaş iddia

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi gerektiği mesajını verdi. Seçimlerde şaibe olduğunu belirten Erdoğan CHP'den gelen "YSK Başkanı Kızılay'a nasıl çıkacak?" açıklamasına da tepki gösterdi. Erdoğan, "YSK'nın sayın Başkanı nasıl olur da tehdit edersiniz demiyor" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: Ortada bir şaibe var! Gözler YSK'da tartışmalar sürüyor! CHP'den flaş iddia

AK Parti "şaibe", CHP "Sonuçlara etkili değil" diyor. Tartışmalara noktayı ise YSK Pazartesi koyacak.

GÖZLER YSK'DA, TARTIŞMALAR İSE SÜRÜYOR

İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin AK Parti'nin olağanüstü itiraz talebi konusunda takvim işliyor. İlçe Seçim Kurullarından gelen belgeler kapsamında Pazartesi günü YSK'nın karar vereceği belirtiliyor. Dikkatler verilecek kararda. Partilerden ise açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ERDOĞAN: ORTADA BİR ŞAİBE VAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan MÜSİAD 25'inci Olağan Genel Kurulu'nda kameralar karşısına geçti. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi gerektiği mesajını veren Erdoğan, "Ortada bir şaibe var" dedi.

Erdoğan dünyada yüzde 1'le sonuçlanan seçimlerin yenilendiğini öne sürdü.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'den gelen açıklamalara da sert tepki gösterdi. YSK'ya serzenişte bulundu.

Öte yandan, seçimlerin yenilenmesi talebine ilişkin CHP'den de yeni bir açıklama geldi.

CHP'DEN "776 KISITLI" İDDİASI 

Genel Merkez Avukatı Çağlar Çağlayan, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul incelemesinin bittiğini öne sürdü. Hükümlü, kısıtlı, ölü olup oy kullandığı tespit edilen 776 kişinin bulunduğunu iddia eden Çağlayan, "Sonuca etkili değil" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #chp #erdoğan #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.