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Son dakika haberleri... Erdoğan'dan Kartal'da 8 katlı binanın çökmesiyle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da katıldığı bir programda, Kartal'da çöken bina ve hayatını kaybedenlerin olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Özellikle şurada çok kısa gün demeyeceğim artık saatler önce Kartal'daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum" diye konuştu

Son dakika haberleri... Erdoğan'dan Kartal'da 8 katlı binanın çökmesiyle ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kartal'da 8 katlı binanın çökmesiyle ilgili konuştu.

Erdoğan, "Özellikle şurada çok kısa gün demeyeceğim artık saatler önce Kartal'daki bir binanın çökmesiyle orada enkaz altında kalarak ebediyete uğurladığımız 16 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum. Şu anda enkaz altında olup da kurtarma çalışmaları devam eden, çalışmalarda ellerinden gelen gayreti ortaya koyan gerek tüm bakan arkadaşlarıma tüm kurumların temsilcilerine özellikle oradaki operatörlerin temsilcilerine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum ve bu enkazın altında kalan kardeşlerimi de sağlık, sıhhatle onlara kavuşmayı da Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #tuzla #Kartal #bina çökmesi #8 katlı bina çöktü
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