Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de konuştu. Erdoğan, 'Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda İstanbul genelinde 23 ilçede, 65 bin 399 adet riskli yapı tespit ettik' dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin Sancaktepe mitinginde vatandaşlara seslendi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiği 1994'te kentte 50 bin eve doğal gaz gittiğini dile getiren Erdoğan, cezaevine girdiği dönemde 1 milyon 250 bin eve doğal gazı getirdiklerini, bu sayının şu anda ise 6 milyon 500 bine yükseldiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçede vatandaşların tapu sorunu olduğunu ve bunu yüzde 95 oranında çözdüklerini dile getirerek, “Toplam 3 bin 163 parselde, 5 bin 744 Sancaktepelinin tapularını teslim ettik. Biz yaptığımızı anlatıyoruz, onlar ne anlatıyor acaba? Hilal ve Fatih mahalleleriyle, Çalılık mevkinde devir işlemleri hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Erdoğan, partisinin Sancaktepe mitinginde, kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul genelinde 23 ilçede 65 bin 399 adet riskli yapı tespit edildiğini, bu yapılarda bulunan 245 bin 153 adet konut ve iş yerinin yıkımının yapıldığını anlattı.



Sancaktepe'de yaşayanlardan bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Erdoğan, "Kiranızı, her şeyini veriyoruz, vereceğiz. Şu ana kadar hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın biz de o evleri yıkalım ve gönüllülük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp, o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım” diye konuştu.



'DEFOL GİT ORAYA!'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söylediğini aktararak, "Moderatör kendisine 'Suriye'de sıkıntılar var' diye soruyor. 'Ne sıkıntısı var?' diyor. Yani adam hala YPG'yi, PYD'yi savunuyor. Oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu, adam hala bunları kabullenmiyor. Niye? Bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi? Beraber" dedi.



HDP'li milletvekillerinin açıklamalarını katılımcılara izleten Erdoğan, şunları söyledi:



"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Orta Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi var. 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak'ta, haydi defol oraya git. Gelin, bu teröristlerle beraber olmayın. Bay Kemal bunlarla kol kola, omuz omuza dolaşıyor. CHP, HDP, sözde İYİ Parti, Saadet, bunlar hep beraber, dörtlü çete. Bu oyunu beraber bozmamız lazım."