Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlamalarına davet ettiği, Kılıçdaroğlu'nun da daveti kabul ettiği öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını bildirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanlığı tarafından 19 Mayıs 100. yıl törenine davet edildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlamalarına davet ettiği, Kılıçdaroğlu'nun da daveti kabul ettiği öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun’da yapılacak 100. Yıl kutlama törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu davet etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daveti kabul etti.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanlığı tarafından 19 Mayıs 100. yıl törenine davet edildiği öğrenildi.





CHP'den ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını bildirdi.



Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca, 19 Mayıs 2019'da Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlama törenine Kılıçdaroğlu'nun da davet edildiğini kaydetti.



Kılıçdaroğlu'nun daveti kabul ettiğini belirten Özkan, resmi törenlerde yer alacaklarını ifade etti.





