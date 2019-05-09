Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 yıldır AB'ye üye olmanın mücadelesini veriyoruz. Türkiye'yi Avrupa ailesinin dışına atmaya çalışanlara inat yolumuza ısrarlı bir şekilde devam ediyoruz. OHAL komisyonu'nda 126 bin başvurudan 70 bin 500'ü ile ilgili karar verildi, 55 bin dosyanın incelemesi devam ediyor. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reform Eylem Grubu toplantısında konuştu.



Erdoğan, şunları söyledi:



"60 yıldır AB'ye üye olmanın mücadelesini veriyoruz. Türkiye'yi Avrupa ailesinin dışına atmaya çalışanlara inat yolumuza ısrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Çifte standartlara rağmen vazgeçmedik, asla yolumuzdan dönmedik. AB'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı, Türkiye'nin AB'ye olan ihtiyacından daha fazladır. Avrupalı muhataplarımızdan önyargıları bir tarafa bırakarak meseleye hakkaniyet çerçevesinde yaklaşmalarını ümit ediyoruz. AB'nin Türkiye'ye yönelik dışlayıcı politikalara son vererek süreci ilerletmelerini bekliyoruz. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliğinin, 'kurucu değerlerini temsil iddiası' havada kalmaya mahkumdur.



Son 2 yılda önceliğimiz FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele olmuştur. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadeleyi ya anlayamadılar ya görmezden geldiler. OHAL komisyonu'nda 126 bin başvurudan 70 bin 500'ü ile ilgili karar verildi, 55 bin dosyanın incelemesi devam ediyor.



Biz AB'ye uyum kapsamında her adımı vatandaşlarımızın iyiliği için attık. Ekonomimizi güçlendirmek için yapısal reformlara daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız."



ulusal.com.tr



