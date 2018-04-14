Suriye'ye emperyalist saldırıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek geldi. Erdoğan, "Yapılan operasyonu doğru buluyoruz. Masumların hesabı, daha önceden sorulmalıydı. Suriye meselesine bir çözüm bulunmasını en çok biz istiyoruz." dedi. Erdoğan, "Biraz sonra sayın Macron ile görüşeceğim. Ne rejimin zulmüne ne teröre göz yumarız. Suriye'de etkinlik yürüten unsurlar içinde kontrolü altındaki bölgeleri yeniden yaşanabilir kılan tek güç Türkiye'dir. Tüm silahların geleceğini masaya yatıralım. Suriye'de oynanan oyun başkadır. Suriye'de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Biraz sonra da Sayın Macron ile görüşeceğim. Arkadaşlarım Sayın Putin'le de irtibat halindeler. Onunla da Amerika'yla da ayrıca bugün yarın görüşmelerimizi yapacağız." dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Fatih İlçe Kongresi'nde konuştu.



Erdoğan, Suriye'ye emperyalist saldırıya dair "Yapılan operasyonu doğru buluyoruz. O kimyasal saldırılarla o yavruların düştüğü durumu kimse tasvip edemez." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu.



Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır. Suriye'de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez ama biz bunları hep konuştuk, hep söyledik. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Biz eğer hedef DEAŞ'sa biz DEAŞ'la zaten savaşıyoruz ya. Biz DEAŞ'a karşı mücadelemizi verdik. Nerede? Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı biz oralardan etkisiz hale getirerek attık.



O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım.



Biraz sonra da Sayın Macron ile görüşeceğim. Arkadaşlarım Sayın Putin'le de irtibat halindeler. Onunla da Amerika'yla da ayrıca bugün yarın görüşmelerimizi yapacağız.



Ne rejimin zulmüne ne teröre göz yumarız. Suriye'de etkinlik yürüten unsurlar içinde kontrolü altındaki bölgeleri yeniden yaşanabilir kılan tek güç Türkiye'dir. Tüm silahların geleceğini masaya yatıralım.



Suriye'de oynanan oyun başkadır. Suriye'de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir.



Buradan şimdi tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyorum: Gelin, kimyasalıyla, konvansiyoneliyle kitle imha silahlarının her çeşidinin ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Gelin, Suriye'de yaşanan son krizi yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar aktarmanın değil bu imkanları tüm insanlığın hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim."



ulusal.com.tr

