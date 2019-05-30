Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Yargı Reformu Strateji' belgesini sonraki reform hareketlerinin başlangıcı olarak görebiliriz. Belge 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetten oluşuyor, her bir başlık uzun çalışmaların ve emeğin ürünü. Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz. Tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasını sağlayacak değişiklikler yapacağız. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkarılacak. Ceza mahkemeleri, 24 saat hizmet verecek." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi Programında konuştu.



Erdoğan, şunları söyledi:



"'Yargı Reformu Strateji' belgesini sonraki reform hareketlerinin başlangıcı olarak görebiliriz.



Reform başlıklarının uygulamaya geçilmesi sürecini bizzat yakından takip edeceğiz.



Bu reformları AB dayattığı için değil, milletimizin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyor ve hayata geçiriyoruz.



Yargı Reformu Stratejisi belgesi eskiden beri devam eden reformların güncellenmesi ile ortaya çıkmıştır.



Mevzuattan kaynaklanan sıkıntıları ve uygulamadaki aksaklıkları süratle çözmekte kararlıyız.



Belge içerdiği birçok amaç ve hedefle vatandaşlarımızın sisteme duyduğu güveni artıracak, daha güvenli bir yatırım ortamının oluşmasını sağlayacaktır.



Bu belge ile AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz.



Belge iki temel anlayış, iki temel perspektif üzerine oturuyor, birincisi hak ve özgürlüklerdir.



Belge 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetten oluşuyor, her bir başlık uzun çalışmaların ve emeğin ürünü.



İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz.



Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz.



İnternet üzerinden ifade özgürlüğü konusunda yeni yaklaşımlar geliştirdik.



Belgenin özellikle yükseldiği ikinci temel perspektif adalet sisteminin işleyişidir.



Adil yargılanma hakkının daha etkin bir şekilde korunmasını hedefliyoruz.



Savunma hakkının güçlendirilmesi konusunda atacağımız adımlar bulunuyor.



Hak ve özgürlüklere ilişkin standartların yükseltilmesine yönelik mevzuat paketleri hazırlıyoruz.



Uyuşmazlıkların mümkün olduğunca alternatif yöntemlerle çözülmesi önceliklerimiz arasında.



İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinat aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız.



Tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasını sağlayacak değişiklikler yapacağız.



Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak.



Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getiriyoruz.



Hakim ve savcılar için mesleki kıdem şartlarını yeniden belirliyoruz.



Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve kontenjanları ile başarı sıralaması ölçütünü yeniden belirliyoruz.



Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkarılacak.



Yargıda performans ölçüm ve takip merkezi kurulacak.



Mahkemeler ve savcılıklar için farklı performans kriterleri oluşturmayı planlıyoruz.



Hakim ve savcılar hakkında disiplin prosedürleri yeniden yapılandırılacak ve HSK’nın disiplin kararlarına karşı yargı yolu genişletilecek.



İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz.



Ceza mahkemeleri, 24 saat hizmet verecek.



Savunma hakkı ilk defa ayrı bir amaç başlığı altında düzenlendi.



Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini genişletiyoruz."



ulusal.com.tr