Hükümet, Türkiye ittifakı çıkışındaki tutumunu koruyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Kızgın demiri soğutalım" çağrısına bir kez daha açıklık getirdi; "Millî meselelerde uzlaşmanın önemini iyi biliyoruz" dedi. İstanbul seçimlerine ilişkin "YSK'nın kararına uyacağız" diyen Erdoğan'ın hedefinde, CHP ile yeni parti hazırlıkları yapan Davutoğlu, Gül ve Babacan vardı. Erdoğan, "Ne yazık ki, biz dışarıyla bir mücadele verirken, içimizde de bize yanlış yapanların olduğunu burada ifade etmeden geçemeyeceğim. Bizler bu teşkilatın geleceği içerisinde hesabı sormasını biliriz. Bunları sırtımızda taşıyacak değiliz." dedi

"Türkiye ittifakı" çağrısını yineledi, yeni parti hazırlıkları yapan isimleri hedef aldı.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin mesajlarını bu kez Kızılcahamam AK Parti istişare ve değerlendirme kampının açılışında verdi.



Erdoğan Türkiye ittifakı çağrısına ilişkin önemli mesajlar verdi "Kızgın demiri soğutalım" çağrısının millî sorunlara odaklanılması anlamına geldiğini söyledi.



Cumhur ittifakının Türkiye ittifakının lokomotifi olduğunu belirten Erdoğan "Kutuplaşma" eleştirilerine de yanıt verdi.



Erdoğan, CHP'ye ise tepki gösterdi. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı CHP'nin çığrından çıkardığını söyledi Cumhurbaşkanı... Saldırıyı eleştirdi ancak CHP'nin PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile yaptığı işbirliği de hatırlattı.



Erdoğan'ın hedefinde yeni parti hazırlıkları yapan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlardan Ali Babacan da vardı. Erdoğan bu üçlünün adını anmak yerine ima da bulunmayı tercih etti.



Erdoğan, "Ne yazık ki, biz dışarıyla bir mücadele verirken, içimizde de bize yanlış yapanların olduğunu burada ifade etmeden geçemeyeceğim. Bizler bu teşkilatın geleceği içerisinde hesabı sormasını biliriz. Bunları sırtımızda taşıyacak değiliz." dedi.



İstanbul seçimlerine ilişkin AKP'nin olağanüstü itirazı da Erdoğan'ın gündemindeydi.



Ve dış politika. S-400'lere ilişkin bir kez daha kararlılık mesajı verildi.



ulusal.com.tr

