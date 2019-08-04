Son dakika haberleri... Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz! Rusya ve ABD ile paylaştık

Erdoğan: "Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık."

Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehir hastaneleri gibi dev projeler için alternatif finansman modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.



Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Burada önemli olan devletin kendi bütçesinden yapmasının çok uzun zaman alacağı işleri özel sektörün finans ve organizasyon kabiliyetiyle kısa sürede milletimizin hizmetine sunuyor olmasıdır. Üstelik burada sadece bir inşaat yapılmıyor aynı zamanda teknoloji transferinden bilgi birikimine, yeni finansman modellerinden ekonomimize can katacak açılımlara kadar pek çok kazanç elde ediliyor."

Erdoğan, Yap-işlet-devret modeli ile ilgili odlarak, "CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkılarını yok sayamayız." dedi.



"Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz"

"Afrin'e, Cerablus'a, El-Bab'a girdik." diyen Erdoğan, "Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık." ifadelerini kullandı.



"Faizler daha da inecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum enflasyon da düşecek, bunu da göreceksiniz." şeklinde konuştu.



"Ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarınızı tıkayın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Geçmişi utanç verici duruşlarla dolu böyle birisinin bugün sanki hiçbir şey olmamış gibi karşımıza geçip 'Milli gelir 10 yıldır hep aynı yerde' demesi arsızlıktan öte bir sinsiliktir." dedi.

Erdoğan, "Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp, işine gücüne bakmalıdır." ifadelerini kullandı.

