Son dakika haberleri... Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Cumhur ittifakının ortakları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli sürpriz bir görüşme yaptı. 30 dakika süren görüşme alışılmışın dışında Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki konutunda yapıldı. Görüşmede güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.

Başkent bugün iki sürpriz ziyarete ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binasını ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.



Erdoğan Bahçeli zirvesi saat 14.08'de başladı ve yaklaşık 30 dakika sürdü. Sürpriz görüşmenin yapıldığı adres Bahçeli'nin Ankara Çayyolu'ndaki konutuydu. Bu yıl içinde iki isim 4'üncü kez baş başa görüşme yaptı. Daha önceki 3 görüşme ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda oldu.



Sivil araçla görüşmeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.



Görüşmeye ilişkin resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Açıklamaya göre, görüşmede güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı.



İki liderin "Barış koridoru" ve Fırat'ın doğusuna olası operasyonu ve Cumhur İttifakı'nın geleceğini de değerlendirdiği belirtiliyor.



Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinden önceki durağı ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Etimesgut'taki yeni binası oldu. Cumhurbaşkanı çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. MİT ziyaretine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı.





ulusal.com.tr