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Son dakika haberleri! Erdoğan ile Putin görüşüyor! Gündemde İdlib var! İşte ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı. Liderlerin gündeminde Suriye İdlib konusu var. Görüşme öncesi açıklama yapan Putin, bölgesel konular arasında hassas konuların da olduğunu belirterek bunları görüşeceklerini kaydetti

Son dakika haberleri! Erdoğan ile Putin görüşüyor! Gündemde İdlib var! İşte ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda bir araya geldi.

Görüşme öncesi iki lider de birer açıklama yaptı.

Putin, görüşmede bölgesel konular arasında hassas konuların da olduğunu belirterek bunları görüşeceklerini kaydetti.

İki liderin gündeminde Suriye İdlib konusu var.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #Putin #idlib
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