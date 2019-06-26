banner1005
Ruhani: ABD tacizlerine cevap veririz
Ruhani: ABD tacizlerine cevap veririz
Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu
Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu
Yücel Seçkiner son yolculuğuna uğurlandı
Yücel Seçkiner son yolculuğuna uğurlandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 29 Haziran Cumartesi günü bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Kremlin Sözcüsü Ushakov, "Putin ile Trump G20'de 28 Haziran'da görüşecekler, görüşme 1 saat olarak planlandı" dedi

Son dakika haberleri... Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Kremlin Sözcüsü Yuri Ushakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29 Haziran Cumartesi günü görüşeceğini açıkladı.

Ushakov, şunları söyledi:

"Putin ile Trump G20'de 28 Haziran'da görüşecekler, görüşme 1 saat olarak planlandı.

Putin ile 29 Haziran'da Merkel ve Erdoğan ile görüşecek.

Putin ile Trump görüşmesinde bölgesel istikrar konularına, Suriye, Venezuela ve İran'a odaklanılması bekleniyor.

Putin, G20'de 28 Haziran'da yapacağı konuşmasında ticari anlaşmazlıklara, DTÖ'nün rolüne yer verecek."

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #Putin #rusya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.