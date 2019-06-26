Son dakika haberleri... Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 29 Haziran Cumartesi günü bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Kremlin Sözcüsü Ushakov, "Putin ile Trump G20'de 28 Haziran'da görüşecekler, görüşme 1 saat olarak planlandı" dedi

Kremlin Sözcüsü Yuri Ushakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29 Haziran Cumartesi günü görüşeceğini açıkladı.



Ushakov, şunları söyledi:



"Putin ile Trump G20'de 28 Haziran'da görüşecekler, görüşme 1 saat olarak planlandı.



Putin ile 29 Haziran'da Merkel ve Erdoğan ile görüşecek.



Putin ile Trump görüşmesinde bölgesel istikrar konularına, Suriye, Venezuela ve İran'a odaklanılması bekleniyor.



Putin, G20'de 28 Haziran'da yapacağı konuşmasında ticari anlaşmazlıklara, DTÖ'nün rolüne yer verecek."



ulusal.com.tr