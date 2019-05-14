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Son dakika haberleri... Erdoğan imzaladı: Diyanet İşleri Başkanlığında 4 isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Erkuş, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Ali Yıldız görevden alındı

Son dakika haberleri... Erdoğan imzaladı: Diyanet İşleri Başkanlığında 4 isim görevden alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Atama Kararı yayınlandı.

Karar sayısının 2019/113 olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında 4 isim görevinden alındı.

Atama kararında şu ifadeler yer aldı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı;

- Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç,

- İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Erkuş,

- Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu,

- Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Ali Yıldız

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #diyanet işleri başkanlığı #Resmi Gazete #Enver Günenç #Burhan Erkuş #Haydar Bekiroğlu #Hasan Ali Yıldız
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