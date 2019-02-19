Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taslağını açıkladığı yeni askerlik sistemine tepkiler sürüyor. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ile emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, yeni sistemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gençlerden ise "Parayla Mehmetçik olunmaz" diyerek bedelli askerliğe itiraz geldi.

Detayları merakla bekleniyordu. Millî Savunma Bakanlığından "Taslak üzerinde çalışmalar sürüyor yakında Cumhurbaşkanı'na sunulacak" açıklaması geliyordu. Ve Erdoğan, yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı. Taslağa tepkiler ise peş peşe geldi.



Yeni sistemde bedelli askerliğin kalıcı olması planlanıyor. Bu düzenleme ile Mehmetçik geleneğinin yok ediliyor olması büyük rahatsızlık yarattı. Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı ile emekli Korgeneral Erdoğan Kararkuş Aydınlık gazetesine önemli açıklamalar yaptı.



Tamburalı Paşa "Mehmetçik geleneğinden vazgeçilmesi düşünülemez" dedi.



Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, "Zengin fakir, toplumun her kesiminden gençlerimiz asker ocağında aynı potada eğitilmektedir. Bu aynı zamanda ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamak için de gereklidir. Para verenin askerlik yapmaması, parası olmayanın askerlik yapması gibi bir durum yaratılırsa, ülke bundan büyük zarar görür." dedi.



Eşitsizliğin cephedeki askerin moralini bozacağını söyleyen Kundakçı "Bu ocak devam ettirilmeli" dedi.



Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ise Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.



Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş "Böyle bir ortamda Mehmetçik geleneğinden vazgeçmek, parası olan askerlik yapmazken, paralı olanın askerlik yapması kabul edilemez. Bu tür uygulamalar dağlarda, sınır ötesinde teröristlerle kahramanca savaşan Mehmetçiğin mücadele azmini kırar. "



Asıl amacın bedelli askerliği ortadan kaldırmak olması gerektiğini söyleyen Karakuş "Asker ocağında eşitlik var. Zengin fakir aynı koğuşta yatar, aynı karavanadan yemek yer, aynı elbiseyi giyer, aynı postalı giyer." dedi.



Yeni sisteme sadece komutanlar değil, gençlerden de tepki geldi. Çok sayıda genç "Para ile Mehmetçik olunmaz" diyerek Erdoğan'ın açıkladığı taslağa itiraz etti.





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