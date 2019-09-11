Son dakika haberleri! Erdoğan'ın toplantısı sonrası flaş WhatsApp kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir WhatsApp grubu kuracağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi." dedi.

CHP'Lİ BAŞKANLARDAN AÇIKLAMA

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Oldukça verimli geçtiğini düşünüyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Erdoğan'ın 'işçi çıkarma' sözlerine ilişkin "İşten çıkarmaların keyfi olmadığını söyleyebiliriz. Resmi idare dışında 15 bin çalışanımız vardı. Hizmet üretemiyorduk. Biz belediyeleri hizmet üretebilir hale getireceğiz. Belediyelerde çok fazla kadronun, işe gelip gitmeden para alan insanların varlığını herkes bilir. Biz çalışanlarımıza karşı sorumluyuz ama bütün halka karşı sorumluluğumuz olduğunu da bilmemiz gerekmektedir. Bu seçimden beri gerilimi devam eden Türkiye'nin bugünden sonra yumuşayacağını düşünüyorum. Bir kez daha Cumhurbaşkanı'na bizi buluşturduğu ve gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükran duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, Erdoğan'ın 'işçi çıkarma' sözlerine ilişkin "Mersin'de işçi çıkarmalarla ilgili bir protesto vardı ama bir bardak suda fırtına çıkarmadan başka bir şey değil. Benim Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde işçi performansından dolayı işten çıkarılan işçiler vardı ama belediyede böyle bir durum yokken bile provokasyona uğruyoruz. İş yavaşlatma, vatandaşa kötü muamele, hizmet götürülen diğer alanlarda personelimiz bizi sıkıntıya sokuyor. Biz hizmet yapmak ve mali dengemizi kurmak zorundayız. Bizden öncesi yönetimler çok fazla eleman almışlar. Kalifiye eleman bulmakta, proje üretmekte güçlük çekiyoruz. Bizim bazı radikal önlemler almamız da anlayışla karşılanmalı. Aksi takdirde hizmet üretebileceğimizi düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Seçer, "Sıkıntılarımızı dile getirdik ama CHP'li belediyeler olarak bakanlıklarda sıkıntı yaşamadığımızı söyleyemeyiz. Genel sekreter atayamadık. Bazı konularda beklemedeyiz. Ama örneğin Mersin'de raylı sistem projemiz var, Cumhurbaşkanlığı'nda yatırım programına alınmasını bekliyorduk ve bu geçen hafta onaylandı. Ben de CHP'li bir başkan olarak kendisine müteşekkir olduğumu ifade ettim. Bundan sonra da kurumlarda bekleyen evraklarımızın işleme geçmesini beklediğimi söyledim" dedi.

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