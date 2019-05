Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birbirinden büyük eserlerle, silinmez izler bıraktık İstanbul'a. Çeyrek asırdır her anın mutluluğunu yüreğimizde hissettik. İnşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. Aşk ile çalışan yorulmaz diyerek bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul sevdalıları için koltukların makamların hiç kıymeti yoktur. Hangi görevde olursa olalım İstanbul'u yatırımlarla ilmek ilmek dokuyacağız. İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii Açılış Töreni'nde konuştu.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Resmî açılışını yaptığımız Büyük Çamlıca Camii’nin; İstanbul, ülkemiz ve Âlemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Böylesine muhteşem bir eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum



İstanbul; birbirinden güzel camileri, türbeleri ve zarif minareleriyle görenleri kendine meftun eden bir şehirdir.



İstanbul, 6 asra yakın zamandır semalarından 'Allah-ü Ekber' nidalarının, 'Ezan-ı Muhammedilerin' eksik olmadığı kutlu bir şehirdir.



KOLTUKLARIN, MAKAMIN KIYMETİ YOK



İstanbul camileriyle, türbeleriyle görenleri kendine hayran bırakan bir şehirdir. İstanbul 6 asra yakın zamana yakındır semalarından ezanın eksik olmadığı kutlu bir şehirdir. İstanbul bizimle birlikte tüm renkleriyle kadim medeniyetimizin kalbinin attığı ulu bir şehirdir. Hem büyük şehir belediye başkanı hem de Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'a hizmet etme şerefine kavuştuk. Birbirinden büyük eserlerle, silinmez izler bıraktık İstanbul'a. Çeyrek asırdır her anın mutluluğunu yüreğimizde hissettik. İnşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. Aşk ile çalışan yorulmaz diyerek bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul sevdalıları için koltukların makamların hiç kıymeti yoktur. Hangi görevde olursa olalım İstanbul'u yatırımlarla ilmek ilmek dokuyacağız. İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz.



Gönlünü bu şehre kaptıran aşıklar için bulundukları yer önemli değildir. İstanbul sevdalıları için koltukların, makamların hiçbir kıymeti yoktur. Biz de hangi görevde olursak olalım, eserimizle yatırımlarımızla birbirinden önemli projelerimizle İstanbul'u ilmek ilmek dokuyacağız.



Büyük Çamlıca Caminin İstanbulumuz, ülkemiz ve alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türkiye'nin en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camisi'ni İstanbul'a kazandırmanın huzuru içerisindeyiz. Burası aynı zamanda bir külliye. Sadece bir cami değil. Sergi salonlarıyla konferans salonlarıyla Türk İslam Eserleri Müzesi ile burası aynı zamanda büyük bir külliye.



Türkiye'nin en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camisi'ni İstanbul'a kazandırmanın huzuru içerisindeyiz. Burası aynı zamanda bir külliye. Sadece bir cami değil. Sergi salonlarıyla konferans salonlarıyla Türk İslam Eserleri Müzesi ile burası aynı zamanda büyük bir külliye.



Türkiye'nin en büyük camisi vasfını taşıyan bu eser (Büyük Çamlıca), İstanbul'un her noktasından da rahatça görülebiliyor.



Rabbim bizlere Marmaray'ı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi birbirinden büyük eserlerle bu şehre damgamızı vurmayı, İstanbul'da silinmez izler bırakmayı nasip etti.



Aynı anda camimizde 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebiliyor. Her ne kadar birileri nasıl dolduracaksınız deseler de elhamdülillah doluyor.



Büyük Çamlıca Camii medeniyet mirasımızı daha ileriye taşıyacak mimarların, yeni ustaların yetişmesine de vesile olacaktır."



