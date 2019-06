Son dakika haberleri... Erdoğan, Japonya'da konuştu! "Ben size çoğunuzun bilmediği bir başka ilginç olayı daha anlatmak istiyorum"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Nagoya kentinde konuştu. Bu ülkede FETÖ'ye bağlı okul ve dernekler olduğunu vurgulayan Erdoğan "FETÖ'nün PKK'dan farkının olmadığını" söyledi. Erdoğan, Japonya'nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açılacağını bildirdi. Erdoğan, "Ben size çoğunuzun bilmediği bir başka ilginç olayı daha anlatmak istiyorum" şeklinde konuştu ve o olayı anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi sonrasında Japonya'daki temaslarını sürdürüyor.



Kyoto'da, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in sergi açılışı yapıldı. Kurdeleyi, Erdoğan kesti.



Erdoğan'ın bir sonraki durağı Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu oldu.



FETÖ'nün Japonya'da hâlâ faaliyette olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, bu duruma tepki gösterdi.



Japonya'ya çağrı yapan Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye destek istedi.



ulusal.com.tr



Erdoğan, şunları söyledi:



"Anavatandan binlerce kilometre uzakta gurbeti sılaya çeviren tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Yurtdışında yaşayan kardeşlerimiz artık gurbetçi değildir, Türk milletinin yurtdışındaki gücüdür, temsilcileridir. Türkiye her zaman ve her yerde sizlerin yanındadır.



Evlatlarımızın ve gençlerimizin inancıma, örf ve adetlerimize uygun şekilde gelişmelerinin yanında Japon toplumuna da uyum sağlamalarını tavsiye ediyorum. Türkçe'nin yanında Japoncayı da çok iyi öğreneceksiniz. Çocuklarımızın ülkemize ve kültürümüze yabancı kalmaması için elimizden geleni yapacağız.



Dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkelerin ekonomilerine katkı sağlayarak bizleri gururlandırıyor. Sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaçla Japon makamları ile işbirliği halindeyiz. Ülkemizin imajına olumlu katkı sağlayacak faaliyetlerinizle burada en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum.



Maalesef Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Bu örgüt yurtdışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor. Himmet, hizmet diyerek milletten topladıklarını milletinin aleyhine kullanıyorlar. Hırs, nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur.



Bugün dünyanın 160'ı aşkın ülkesinden on bilerce öğrenci Türk üniversitelerini tercih ediyor. Misafir öğrencilerimiz arasında Japonların da olması bizim için gurur kaynağıdır.



Şehir hastaneleriyle sağlıkta hizmet standartlarını çok daha yukarıya çıkarıyoruz. Dünyanın en güçlü ve en yaygın sosyal yardım sistemini kurduğumuz ülkemizde hiçbir vatandaşımız sahipsiz bırakmıyoruz. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'den yüzde 30 seviyelerine indirdik. Her alanda ülkemiz geliştirdik ileriye taşıdık. Şimdi turizmde çok büyük bir patlama var. Allah'ın izniyle bu yıl 51 milyon turist hedefini yakalayacağız. Arzumuz Japon turist sayısını da 1 milyona çıkarmak.



Ülkemizin G20 platformunda temsil edilmesi az önce ifade ettiğim saydığım bütün bu gelişmelerin sonucudur. Biz bunu yeterli görmüyoruz. 2023 hedeflerimizin ilk başında Türkiye'yi dünyanın en önemli 10 ekonomisinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz güçlendikçe karşı karşıya kaldığımız sınamalar da artıyor. Son dönemde bölgemizde ve dünyada radikal bir değişim yaşanıyor. Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığı bir süreçten ülkemizi sadece hasarsız olarak değil en karlı şekilde çıkarmayı hedefliyoruz.



Ben size çoğunuzun bilmediği bir başka ilginç olayı daha anlatmak istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşen ve yıllarca Rusya'da esir kalan askerlerimizi memleketimize getirmek üzere bir Japon gemisi kiralanır. Rusya'nın o dönem Japonya'nın kontrolünde olan Vladivostok kentinde askerlerimiz gemiye biner ve gemi 45 günün arından Ege'ye ulaşır. Gemi Midilli Adası yakınlarında Yunanlılar tarafından durdurulur. Yunanlar geminin sorumlu komutanından askerimiz teslim etmesini ister ve Japon komutan bu teklifi reddeder. Bu insanlar bana emanet ben bunları İstanbul hükümetine teslim edeceğim başka kimseye de vermem der. Bunun üzerine gemi zorlu Pire limanına çekilir ve askerlerimizle birlikle bu komutan geminin Japon tayfasıyla beraber 8 ay bekletilir. Her türlü baskı ve zorluğa rağmen Japon komutan askerlerimizi Yunana teslim etmez. Bu geminin adı Hey Mey Moro'dur. Bu karakterli, yiğit, cesur, görev ve sorumluluk timsali komutan Somoro'yu burada kendi vatanında sevgi, saygı ve minnetle yad ediyorum."



ulusal.com.tr