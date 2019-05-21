Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığını açıkladı. Açıklamaya göre, Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni personel taleplerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını açıkladı.



Gül, Twitter hesabından açıklama yaptı.



Açıklamaya göre, Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam personel istihdam edilecek.



Bakan Gül'ün açıklaması şöyle:



"Yeni personel talebimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı.



Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz."



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