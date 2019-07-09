Son dakika haberleri... "Erdoğan parti genel başkanlığını bırakacak mı?"

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları aktardı:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra parti teşkilat yapısında değişim listeleri için düğmeye bastı.
Erdoğan'ın partinin genel başkanlığından ayrılacağı bu makama bilinen ve yakınında olan güvendiği bir ismi getireceği parti kulislerin de konuşulmaya başlandı.
Daha önce AK Parti milletvekili ve il başkanlığı listelerinde yapılan yanlışlıklar masaya yatırıldı.
81 İlin yarısına yakını ve 919 ilçenin yaklaşık 600'ü değişim listesinde. 40-45 Civarında il başkanı değişecek.
Yerel siyaseti ipoteğinde gören bazı çevreler, kişisel menfaatlerini ön planda tutarak teşkilatlara baskı yapmak için şimdiden başladılar. Yapılan baskıları gören Erdoğan, genel merkez yönetimi de, öncelikle genel başkan yardımcıları ile teşkilat yardımcılarını değiştirmeye hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı makamının bağımsız bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar hızlandı.
Partinin önümüzdeki günlerde olağanüstü kongreye gidileceği, MKYK üyelerinin değişeceği ve partiye yeni bir kan getirileceği konuşulurken, şu anda görevde bulan genel merkez yönetiminin tamamen değiştirileceği söyleniyor.
Cumhurbaşkanlığı külliyesine yakın kaynaklara göre, AK Parti tabanının sesine kulak veren Erdoğan'ın başkanlık sisteminde değişime gideceği, eski milletvekillerini bakan ve bakan yardımcısı yapacağı, hataların nerelerden kaynaklı olduğunun tespiti için harekete geçtiği ileri sürüldü.
Öte yandan Erdoğan'ın parti içinde rahatsızlık yaratan, bürokraside uzun süredir görev yapan Karadeniz yapılanmasına ve hemşericiliğe son verilmesi talimatı verdiği parti kulislerinde en çok konuşulan konu haline geldi.
AK Parti Meclis Grup Başkanı Naci Bostancı'nın, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki 1 yıllık eksiklik ve aksaklıklar için çalışma yapıyoruz. Sistemi rehabilite etmek aklın gereğidir" sözleri ile AK parti kurmaylarının diğer muhalefet parti kurmaylarının yanı sıra ilgili tüm kesimlerin katılımı ile yapılacak yeni bir çalışma başlatılacağı söyleniyor. Ancak muhalefet ise sorunun revizyonla çözülemeyeceği görüşünde ısrarcı."
ulusal.com.tr
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