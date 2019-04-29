Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump ile görüştü. Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesinde, S-400 için çalışma grubu gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.



Görüşmede ikili ve bölgesel gelişmeler ele alındı.



İki ülke arasında 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edildi; atılacak adımlar değerlendirildi.



İki lider, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu, terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Trump'a Rusya'dan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdi.



Beyaz Saray'dan ilk açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde ikili ticaretin artırılması, S-400'ler konusu ve Suriye'nin kuzeyi ile ilgili son durumun ele alındığını bildirdi.



Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki lider, ticareti arttırma noktasındaki ortak arzu, Suriye'nin kuzeyine ilişkin güvenlik endişelerine yönelik müzakerelerde sağlanan ilerleme ve Türkiye'nin planlanan S-400 füze savunma sistemi alması dahil ikili ilişkiler hakkındaki birçok konuyu ele aldı."

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'a, ABD'nin San Diego kentinde hafta sonu yaşanan sinagog saldırısı dolayısıyla taziye dileklerini ilettiği kaydedildi.



ulusal.com.tr