Son dakika haberleri... Erdoğan, Türkiye ile Çin arasındaki stratejik işbirliğini daha da ileri taşımak istediklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Xinhua haber ajansına verdiği mülakatta Türkiye ile Çin arasındaki stratejik işbirliğini daha da ileri taşımak istediklerini ifade etti. Erdoğan, Çin'de İngilizce yayımlanan Global Times ve Çince yayımlanan Huánqiú Shíbào gazeteleri için kaleme aldığı makalede "Yeni bir dünya sisteminin kurulmasında Türkiye ve Çin'e büyük görevler düşüyor" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Xinhua haber ajansına mülakat verdiğini açıkladı.



Altun, Erdoğan'ın mülakatta Türkiye ile Çin arasındaki stratejik işbirliğini daha da ileri taşımak istediklerini ifade ettiğini aktardı.



"TÜRKİYE VE ÇİN'E BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de İngilizce yayımlanan Global Times ve Çince yayımlanan Huánqiú Shíbào gazeteleri için kaleme aldığı makalede "Yeni bir dünya sisteminin kurulmasında Türkiye ve Çin’e büyük görevler düşüyor" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN, ÇİN'DE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ve diğer yetkililerce karşılandı.



ulusal.com.tr



