Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi kabul etti. 30 dakika süren kabul sonrası heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Toplantı sonrası İbadi ile ortak açıklama yapan Erdoğan, "Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu ifade ettik. Türkiye, İran ve Irak olarak attığımız adımlarla olumlu bir noktaya geldik. Kandil'de, Sincar'da bu terör örgütünün bir yapılanması mevcut. Tüm buralarda bizler ortak mücadeleyi sürdürmeye varız" dedi. Irak Başbakanı İbadi yaptığı açıklamada, "Topraklarımızı parçalamak istediler" şeklinde konuştu.

Beştepe'de basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.



Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi başkanlığında heyetler arası görüşmeye gerçekleştirildi



Heyetler arası görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile diğer yetkililer katıldı.



ORTAK AÇIKLAMA



Erdoğan, İbadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan "Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu ifade ettik. Türkiye, İran ve Irak olarak attığımız adımlarla olumlu bir noktaya geldik." dedi.



Erdoğan şunları söyledi:



Bundan sonra süreçte ne gibi adımlar atabileceğimizi değerlendirdik. Özellikle son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin almış olduğu gayrımeşru referandum kararına yönelik üzüntümüz ortadaydı ve buna karşı olan tavrımızın değişmediğini tekrar ifade ettik.



BARZANİ REFERANDUMU



Başından itibaren biz Irak'ta toprak bütünlüğünden yan olduğumuzu hep ifade ettik, bundan sonra ifade edeceğiz. Bunu kabullenmemiz mümkün değildir. Arada yapmış olduğumuz bazı uyarılara rağmen herhangi bir olumlu gelişme olmayınca, bazı yaptırım kararlarını almak zorunda kaldık.



Türkiye, İran, Irak olarak yaptığımız görüşmeler ve attığımız adımlarla şu anda olumlu bir noktaya geldiğimize inanıyorum. Irak'la ticaret hacmimiz 9 milyar dolar. Temennimiz bunu çok daha iyi noktalara taşımak. Her yönüyle, komşuluk ve kardeşlik bağlarımız çok çok ileri. Aynı medeniyet değerlerini taşıyan iki ülkeyiz. Ne yazık ki Irak çok büyük darbeler yedi. Özellikle, Musul'un geldiği konum ortada. Kerkük öyle, Telafer öyle. Aynı şeyleri Anbar'da da yaşandı. Neredeyse Bağdat'a kadar, DEAŞ denilen terör örgütü tüm buraları yıkarak gitti. Tabi merkezi yönetim, attığı kararlı adımlarla neredeyse ülkenin tümünü bundan temizlemiş vaziyette. İnanıyorum ki, kalan kısmı da temizlenecektir. Ben bu durumu fırsat bilen, PKK terör örgütünün de aynı şekilde Irak'ta yapılanması olduğunu biliyoruz. Kandil'de, Sincar'da bu terör örgütünün bir yapılanması mevcut. Tüm buralarda bizler ortak mücadeleyi sürdürmeye varız. Temennim odur ki, Irak'ta yıkımların olduğu bölgeler küllerinden ayağa kalksın. Bizler de ellerimizden gelen desteği vereceğiz. Bölgenin barışı ve huzuru için atılması gereken adımları atacağız.



Petrol boru hattının çalıştırılması konusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Merkezi yönetim endeksli olarak bu adımlar atılacaktır.



IRAK BAŞBAKANI İBADİ'DEN AÇIKLAMA



Irak Başbakanı İbadi yaptığı açıklamada, "Topraklarımızı parçalamak istediler" dedi.



İbadi'nin açıklamaları şu şekilde:



Irak güvenlik güçlerimizle DEAŞ'a karşı zafer kazanmayı başardık ve ağırlığımızı ortaya koyduk. Biz Irak toprakları içerisinde hiçbir grubun faaliyet göstermesine izin veremeyiz. Irak anayasasına göre, yasadışı şekilde silah sahibi olan her grubun cezası verilir. Gençlerimizin içerisinde Haşdi Şabi içerisinde savaşan evlatlarımız oldu. Bizim görevimiz Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak ve terör örgütlerine karşı mücadele etmektir.



Maalesef Irak toplumunun bileşenleri dikkate alınmadan bir referandum kararı alındı. Bazıları bu referandumla toprağımızı parçalamak ve sınırlarımızı yeniden belirlemek istediler. Bizler ırkı, mezhebi ne olursa olsun, Irak Merkezi Federal Yönetimi olarak tüm Irak vatandaşlarını korumakla mükellefiz.Şu anki Irak güvenlik güçleri, Saddam dönemine benzememektedir. Tamamının tek hedefi Irak vatandaşlarını korumak ve güvenliklerini sağlamak. Güvenlik güçlerine net bir şekilde, vatandaşlara karşı silah kullanılmaması ve kan akıtılmaması konusunda talimat verdik.



Tüm bölgede istikrarın sağlanması için önümüzde büyük bir sorumluluk var. Az öncede konuştuğumuz gibi, bir projemiz var. Bu projemiz bölgede artık savaşlar yerine, ekonomik kalkınmayı sağlayacak adımların atılması. İkili ilişkilerin güçlü bir şekilde devam etmesini istiyoruz ve hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale edilmesini desteklemiyoruz.



