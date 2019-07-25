Son dakika haberleri... Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, birbirine bakmadan tokalaştı

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, birbirlerine bakmadan tokalaştı

Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Selahaddin Menteş için yemin töreni düzenlendi.



Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda isim katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Anayasa Mahkemesi'ne gelişinde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan karşıladı.



Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile tokalaştı.



Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile de tokalaştı fakat iki lider de birbirine bakmadı.



ulusal.com.tr

